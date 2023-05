Plus 10 M$ en travaux d’infrastructures à Danville au cours des prochains mois

Danville — Réunis en conseil extraordinaire le jeudi 13 avril dernier, les élus municipaux de la ville de Danville ont entériné une résolution autorisant un règlement d’emprunt de l’ordre de 10 718 00 $ associé à des travaux d’infrastructures d’eau, d’égouts et de réfections complètes de certaines rues de la municipalité.

À noter que la ville pourrait être en mesure de recevoir des subventions financières gouvernementales estimées à près de 5,5 M$ environ au total, soit plus de la moitié des coûts prévus pour ce projet.

Il va sans dire qu’il s’agit de sommes très importantes, qui permettraient sans aucun doute une réduction substantielle de la charge d’emprunt des contribuables dans ce dossier.

Pour ce qui est des travaux proprement dits, ceux-ci concerneront notamment des améliorations au niveau du réservoir et du surpresseur de conduites d’eau potable de la ville, ce qui permettra non seulement un meilleur débit pour les citoyens, une amélioration notable de l’efficacité d’approvisionnement en eau pour le service de protection incendie, ainsi qu’une autonomie accrue pour l’ensemble du réseau municipal en cas de panne.

La ville procédera également au remplacement de conduites d’aqueduc et d’égouts devenues vétustes et à risques, ce qui nécessitera bien évidemment de refaire complètement la chaussée des secteurs touchés.

Le chantier devrait s’amorcer aussi rapidement que dans les prochaines semaines, soit dès qu’un entrepreneur aura été officiellement mandaté de la réalisation du projet au terme de la période d’appels d’offres publics.

La durée des travaux s’échelonnera donc sur quelques mois et il touchera directement ou indirectement plusieurs petites artères de la ville, dont notamment les rues Crown, Nicolet, Grove et du Carmel (au carré centre-ville), de même que certaines portions des rues Water, Daniel-Johnson, Hébert et du Dépôt.

Par ailleurs, le 4 avril, les autorités de la ville, l’expert consultant en matière d’alimentation en eau potable et la firme d’ingénieurs-conseils EXP, ont conjointement tenu une rencontre d’information citoyenne à la salle communautaire Mgr Thibault, où les commerçants impactés et les résidents de la rue Crown étaient conviés à celle-ci, afin d’obtenir le portrait global des travaux à venir.

Ce fût-là un moment propice pour les experts de pouvoir répondre aux nombreuses questions des personnes présentes et également prendre des nonnes notes des suggestions et inquiétudes des citoyens, en lien avec le projet.

Prenant la parole au cours de l’assemblée, la mairesse de Danville, Mme Martine Satre souligna que la ville n’avait d’autres options viables que de procéder à ces travaux d’infrastructures dès cette année, lesquels touchent de manière directe les besoins essentiels de ses résidents.

La municipalité mentionne également que d’autres communications évolutives suivront tout au long du processus.