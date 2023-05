La Miellerie King remporte le prix de la meilleure crème alcoolisée au Canada

Kingsey Falls– La Miellerie King est fier d’annoncer que sa crème alcoolisée Alvéole vient de se voir décerner une médaille d’or ainsi que le prix de la meilleure crème alcoolisée au Canada lors de la World Liqueur Awards de 2023 ayant eu lieu à Londres et regroupant les produits des meilleurs distillateurs au monde.

Un 2e prix d’importance en moins d’un mois

Au mois de février dernier, la Miellerie King s’est vu décerner le prix du meilleur brandy au Canada pour son brandy Ruchette lors de la Canadian Artisan Spirit Competition de 2023. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu’elle a appris qu’elle venait de recevoir la même distinction pour sa crème Alvéole à l’international.

En plus d’être savoureuse, Alvéole est la seule crème alcoolisée au Québec fait avec de la vraie crème de producteurs laitiers d’ici, du caramel de miel et de l’alcool de miel fabriqué localement avec le miel provenant des ruches de la Miellerie King. Tout est fabriqué directement dans leur installation de Kingsey Falls et, à la différence de toutes les autres crèmes alcoolisées disponibles au Québec, elle n’utilise aucun prémix de crème préalcoolisée provenant de l’étranger. En effet, Alvéole est la seule crème alcoolisée certifiée Aliment du Québec.

À l’instar de tous les autres spiritueux de la Miellerie King, Alvéole est élaborée avec soin à partir du miel de leurs propres ruches. Le miel est récolté, fermenté et distillé directement à leur propriété. La Miellerie King est l’une des rares distilleries qui crée de A à Z ses alcools, de l’abeille à la bouteille.

« Étant une admiratrice de crème alcoolisée, je désirais grandement que l’on développe une crème qui mettrait en valeur notre alcool de miel. Cette tâche n’a toutefois pas été de tout repos. Après plusieurs mois de travail, nous avons réussi à créer une crème avec notre alcool qui mettait de l’avant la crème des producteurs laitiers d’ici et mon fameux caramel de miel », s’est réjouie Maryse Belhumeur, copropriétaire de la Miellerie King.

« Lorsque nous avons commencé nos recherches pour développer cette crème, tout le monde nous disait que c’était impossible d’utiliser de la crème locale. On nous disait que les machines pour effectuer cela étaient trop dispendieuses et que nous devions acheter de la crème préalcoolisée de l’étranger pour réaliser notre projet. On trouvait totalement aberrant le fait de devoir acheter de la crème à l’extérieur lorsque notre entreprise se trouve dans la région au Canada avec le plus de producteurs laitiers ! Nous avons donc persévéré et, après plusieurs mois de recherches et développement, nous y sommes parvenus et avons réussi à respecter nos principes en créant un produit délicieux » a affirmé Gérard Bougie, copropriétaire de la Miellerie King.