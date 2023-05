Une première édition de la grande journée des petits entrepreneurs à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Le 3 juin prochain marquera le 10e anniversaire de la grande journée des petits entrepreneurs au Québec et la Ville de Val-des-Sources a choisi ce moment pour se joindre à son tour à l’aventure.

C’est donc au cœur du marché public de La Place de la Traversée que des jeunes âgés entre 5 et 17 ans pourront vivre une expérience exceptionnelle, qui sera certes formatrice et des plus enrichissantes. Il s’agira d’un moment unique pour les jeunes participants, de pouvoir s’extérioriser et développer leur créativité tout en s’amusant et en explorant les différentes facettes du domaine entrepreneurial.

« Petits entrepreneurs est un organisme de bienfaisance qui vise à éveiller les enfants à l’entrepreneuriat. Créé en 2014 par Isabelle Genest, Catherine Morissette et Mathieu Ouellet, l’organisme organise annuellement La grande journée des petits entrepreneurs. La raison d’être de l’organisme est d’inspirer, habiliter et éduquer les enfants d’âge scolaire en créant des occasions d’entreprendre afin de changer le tissu social, économique et entrepreneurial du Québec de demain. Les trois fondateurs se sont récemment vu décerner la Médaille du service méritoire (section civile) pour la création de La grande journée des petits entrepreneurs. » mentionne le document officiel pour la 10e édition.

« La Ville de Val-des-Sources est heureuse de lancer sa première édition du Marché des petits entrepreneurs ! Ce sera l’occasion pour les jeunes de 5 à 17 ans de découvrir le monde de l’entrepreneuriat dans un véritable marché public. Cette journée permettra aux petits entrepreneurs de la région de faire rayonner leurs idées et leur créativité et à la population d’encourager la relève. », souligne Stéphanie Girard, chargée de communication à la ville de Val-des-Sources.

Pour cette première expérience locale, ce seront 15 kiosques que la municipalité mettra à la disposition des jeunes inscrits pour cet événement, qui se déroulera entre 10 h et 14 h, le samedi 3 juin prochain à la Place de La Traversée, située au 175 de la rue Jeffrey.

« Depuis le 10 février dernier, les entrepreneurs en herbe peuvent s’inscrire sur le site de l’événement et avoir accès à un Coffre à outils complet, incluant des guides et tout le matériel nécessaire pour les aider dans la création et la promotion de leur petite entreprise. Une carte interactive affiche également leur entreprise ainsi que celle de tous les autres participants du Québec afin de faciliter les visites de clients. Le seul prérequis pour participer ? Vouloir s’amuser ! » LGJPE.

Les personnes intéressées par cette nouvelle initiative de la ville peuvent s’inscrire par le biais du site internet de l’organisme au www.petitsentrepreneurs.ca et/ou contacter la ville de Val-des-Sources pour obtenir de plus amples précisions concernant l’activité.