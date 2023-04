Les élus accordent 25 000 $ à la Coop de solidarité des Stokois et des Stokoises

Stoke — Lors de leur dernière séance, les membres du conseil municipal de Stoke ont accordé une subvention de 25 000 $ à la Coop de solidarité des Stokois et des Stokoises.

Ainsi, la municipalité versera cette somme sur cinq ans, soit 5000 $ par année, dès le démarrage des travaux de construction.

Lors de sa séance ordinaire du 6 septembre 2022, le conseil avait appuyé la Coop dans ses démarches de financement et ses demandes de subventions afin de concrétiser son projet de construction d’un édifice et s’engageait à évaluer la possibilité de contribuer financièrement au projet, dans le respect du cadre légal et de la capacité de payer des contribuables.

« C’est une demande de la coopérative. Nous avons regardé de notre côté de quelle façon nous pouvions aider ce projet à se réaliser. Nous avons décidé de leur donner une somme d’argent. Les responsables de la Coop pourront ainsi inclure ces montants dans leur montage financier », raconte Luc Cayer, maire de Stoke.

Selon lui, il s’agit d’un projet extrêmement intéressant pour la communauté de Stoke. « Avec le développement au village, c’est un projet très attendu. Ça prit un certain temps. Les responsables ont rencontré quelques difficultés. Maintenant, il y a beaucoup de dynamisme chez les gens qui sont là », affirme le premier magistrat.

Le modèle retenu est un dépanneur avec une offre alimentaire élargie (fruits et légumes frais, produits d’épicerie de base, etc.) ainsi qu’une section de prêt à manger. Le projet prévoit également une station d’essence de deux pompes avec diesel.

La Coop a également obtenu une subvention de 64 000 $ du Programme de préparation à l’investissement. Ce fonds vise à aider les organisations à vocation sociale comme la Coop à réunir les conditions pour obtenir le financement de leur projet. Cet argent servira entre autres à engager un chargé de projet et à couvrir les frais professionnels (architecte, notaire, évaluateur agréé).

« Le projet avance rondement. Nous sommes à conclure les ententes avec les bannières Ultramar et Marché express et les discussions avec les partenaires et les organismes subventionnaires sont encourageantes. Mais il reste encore beaucoup de conditions à réunir pour financer la construction de notre Coop », souligne Elizabeth Giroux Cloutier, présidente du conseil d’administration de la Coop de solidarité des Stokois et des Stokoises.