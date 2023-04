Plus de 30 000 $ pour le Moulin d’Ulverton

Ulverton – Le député de Richmond, André Bachand, a annoncé l’octroi d’une aide financière globale de 30 553 $ à la Corporation du vieux moulin d’Ulverton pour le développement de ses activités événementielles, ainsi que pour la numérisation de ses opérations transactionnelles.

« Cet apport financier d’importance nous permettra d’améliorer nos processus opérationnels, en plus de nous conférer les ressources nécessaires pour développer nos activités culturelles, dont nos soupers spectacles que nous mettrons sur pied cet été. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour nous, ainsi que pour le tissu touristique régional », soutient Julie-Ann Logan, directrice générale de la Corporation du vieux moulin d’Ulverton.

Ces sommes ont été octroyées dans le cadre de l’Entente de partenariat régional et de transformation numérique en tourisme et du Programme de soutien à l’action bénévole.

« Le vieux moulin constitue un attrait touristique de la plus grande importance pour notre région. En plus de permettre aux Québécoises et aux Québécois de renouer avec le passé dans le cadre d’activités ludiques offertes dans un décor enchanteur, il accueille chaque année des centaines de visiteurs provenant d’un peu partout en province et même de l’extérieur », souligne André Bachand, député de Richmond.

40e anniversaire

Le vieux moulin célèbre cette année son 40e anniversaire d’existence. Dans ce sens, plusieurs activités sont organisées.

Entre autres, les jeudis, la population sera invitée à assister à des soupers-spectacles au cours des mois de juillet et août. La programmation sera disponible sous peu.

Par ailleurs, grâce à un système de réalité augmentée, les visiteurs pourront suivre un mécanicien qui leur expliquera comment fonctionnaient les machines à l’époque.

Datant de 1840, le moulin est classé immeuble patrimonial par le gouvernement du Québec et recèle des particularités architecturales propres aux constructions de bois et de pierres de cette époque. La Corporation offre des visites guidées permettant au moulin de reprendre vie en reconstituant l’atmosphère d’un atelier de travail où l’huile côtoie la sueur.

La Corporation donne également accès à des sentiers de marche, ainsi qu’à la démonstration de moutons et d’agneaux, dont certaines races plutôt rares. Elle utilisera les sommes octroyées afin de développer et de bonifier cette offre.

« Au cours des dernières années, le moulin s’est concentré beaucoup sur les événements, comme les mariages et les brunchs. Depuis mon arrivée il y a un an, on m’a donné le mandat de raviver l’aspect muséal du moulin. Il reste que c’est un très beau site et qu’il y aura toujours des événements qui s’y tiendront. Nous tentons de trouver le juste équilibre », affirme Mme Logan.