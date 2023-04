Un précieux coup de pouce pour l’accroissement du potentiel économique de Val-des-Sources

Val-des-Sources — Il y avait de la grande visite dans la région le 12 avril dernier, alors que le ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, était de passage à Val-des-Sources dans le cadre d’une annonce des plus importante pour la poursuite de l’essor économique de la ville.

C’est accompagné de son collègue, le député de Richmond, M. André Bachand, ainsi qu’en présence du maire de Val-des-Sources, M. Hugues Grimard, que le ministre Skeete officialisa une contribution financière maximale de 2,5 M$ du gouvernement du Québec à la ville centre de la MRC, pour permettre la décontamination, l’aménagement et la réhabilitation d’un bâtiment et de terrains, autrefois propriété de Mine Jeffrey.

En vertu de cet appui financier découlant directement du Plan d’action gouvernemental 2022-2025 Amiante et résidus miniers amiantés au Québec, la municipalité de Val-des-Sources dit notamment viser la mise en place d’un incubateur industriel au niveau qui permettra des solutions d’hébergement industriel et d’accompagnement professionnel pour les secteurs d’activités priorisés par la Ville et la MRC, toujours en étroite collaboration avec le Carrefour d’innovation sur les matériaux de la MRC des Sources (CIMMS).

M. Grimard se réjouissait grandement de cette annonce « Nous avons travaillé de pair avec la MRC des Sources dans la concrétisation de ce projet qui est une autre étape dans notre essor industriel. La Ville de Val-des-Sources est heureuse d’ainsi pouvoir mettre en valeur le site Jeffrey qui fait partie de son patrimoine industriel », de commenter le maire de Val-des-Sources.

« Ces efforts de revalorisation vont permettre d’accueillir des projets rassembleurs et prometteurs, portés en concertation par de nombreux intervenants régionaux. Grâce au soutien de notre gouvernement, la Ville de Val-des-Sources se dote d’infrastructures de choix afin de développer son plein potentiel économique », ajoute fièrement M. André Bachand.

« La revalorisation de sites industriels stratégiques est une occasion privilégiée de croissance. Les investissements à venir auront assurément des retombées positives à la fois économiques et sociales, en phase avec notre vision pour le développement de toutes les régions du Québec. » Mentionna pour sa part le ministre Skeete.

Les travaux qui devraient débuter incessamment permettront ainsi la création de nouveaux emplacements prêts à la construction par de nouvelles entreprises éventuelles.