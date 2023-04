OSEntreprendre : les lauréats sont connus dans le Val-Saint-François

Richmond —À l’occasion du gala OSEntreprendre de la MRC du Val-Saint-François, trois entreprises de la région se sont distinguées. Ce sont trois entrepreneurs des secteurs d’Ulverton, de Melbourne et de Richmond qui verront leurs projets présentés sur la scène régionale.

Dans le volet Création d’entreprise, dans la catégorie Exploitation, transformation et production, récompensant les entreprises qui exploitent les ressources naturelles ou produisent ou transforment des produits semi-finis ou finis c’est l’entreprise Sécheurs-cueilleurs SENC qui a mérité les grands honneurs. La ferme pratique la cueillette sauvage de plantes médicinales et ornementales.

Dans la catégorie Services aux individus, regroupant les entreprises qui fournissent des services à la population, incluant la restauration et l’hébergement. La Guinguette des Cantons, une entreprise de Melbourne, s’est vu récompenser. Créée par un chef professionnel, la Guinguette des Cantons utilise le circuit court agroalimentaire pour offrir des produits locaux issus du développement durable dans le but de participer à l’économie circulaire tout en nourrissant les gens au fil des saisons.

Finalement, dans la catégorie Faire affaire ensemble, faisant rayonner des modèles d’entreprises qui se démarquent par leurs pratiques d’approvisionnement auprès de fournisseurs québécois locaux. le Groupe PMF de Richmond a vu ses efforts soulignés lors du gala. Il s’agit d’une entreprise industrielle spécialisée dans l’usinage, de l’estampillage, de l’outillage et des moules à injection de plastique et d’aluminium/zinc.

L’équipe de Développement Val-Saint-François a dévoilé les entreprises lauréates dans le cadre du gala pour la remise locale du Défi OSEntreprendre.

Lors du gala, qui avait lieu à Richmond, les lauréats se sont vu remettre des bourses pour souligner la qualité de leur projet, leur créativité et leurs valeurs.

De plus, un prix coup de cœur a également été remis à l’entreprise Café Fabulé de Saint-François-Xavier-de-Brompton.

Si le Défi OSEntreprendre est devenu un incontournable pour propulser l’esprit d’entreprendre de la région, c’est grâce à l’étroite collaboration qui perdure depuis plusieurs années entre les acteurs du développement économique et régional.

Développement Val-Saint-François est responsable de la région du Val-Saint-François depuis plus de quinze ans. Pour inspirer le désir d’entreprendre dans la région, il peut compter sur les partenaires suivants : le Centre d’aide aux entreprises du Val-St-François, le Carrefour jeunesse-emploi comté de Johnson et Desjardins Caisse du Val-Saint-François.

La principale activité d’OSEntreprendre, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement des milliers d’initiatives entrepreneuriales de jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise, des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite inc. et des modèles d’approvisionnement d’ici avec son volet Faire affaire ensemble.

Il se déploie et s’enracine à l’échelon local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 300 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.