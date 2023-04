Des travaux routiers dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François

Actualités – L’Étincelle — Sur deux ans, le ministère des Transports et de la Mobilité durable procédera à divers travaux dans les MRC des Sources et du Val-Saint-François.

C’est le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l’Estrie, François Bonnardel, qui en a fait l’annonce la semaine dernière. En Estrie, les investissements totalisent 316 millions $.

À Melbourne, le ministère des Transports et de la Mobilité durable entend procéder à l’asphaltage de l’autoroute 55, en direction nord et sud, entre la route 116 et le chemin Lisgar. Les travaux sont prévus l’an prochain. Ils coûteront entre 5 M$ et 10 M$.

Dans cette même municipalité, des travaux de construction de deux ponceaux situés sous la route 143, près du chemin Gee, doivent être réalisés. Les travaux sont prévus l’an prochain.

À Cleveland, le ministère prévoit l’asphaltage en 2023 de la route 116, entre les chemins Mulvena et Toussaint. Il procédera aussi en 2024 à la reconstruction des ponceaux sous la route 143, près du chemin de la Rivière, et sous la route 243, sous le chemin Baker.

À Danville, le ministère verra en 2024 à l’installation de feux de clignotants à l’intersection de la route 255 et du chemin Craig.

À Saint-Camille, des travaux de réfection du pont situé sur la route 116, au-dessus de la rivière Madeleine, seront réalisés en 2023.

À Saint-François-Xavier-de-Brompton, au cours de la prochaine année, le ministère fera la réfection du pont situé sur le chemin de la Rivière, près du chemin Leblond.

À Stoke, l’an prochain, des travaux de reconstruction du ponceau situé sous la route 116, au-dessus de la décharge du lac Stoke, seront complétés. On procédera aussi à la reconstruction du pont sur le 13e Rang Est, au-dessus de la rivière Stoke.

À Ulverton, le ministère réalisera des travaux de réfection d’une conduite d’égout pluvial sous la route 143, près de la rivière d’Ulverton.

À Windsor, en 2024, des travaux de réfection de la route 143, entre le 12e Rang et la rue des Prés, seront réalisés. Des travaux similaires seront exécutés sur la route 249, entre la route 143 et la rue de la Poudrière.

« Encore une fois cette année, le gouvernement du Québec réalisera des investissements majeurs dans notre région afin d’améliorer la sécurité routière. Je ne peux que saluer les aides financières annoncées ; il s’agit de projets d’importance pour notre collectivité qui étaient rendus plus que nécessaire et qui contribueront à son développement à bien des égards », de souligner André Bachand, député de Richmond à l’Assemblée nationale. Qui était présent lors de la conférence de presse.