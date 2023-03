Une première édition de la soirée d’embauche étudiant réussie

Val-des-Sources —Le Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond — Bois-Francs, en partenariat avec les Caisses Desjardins, la SADC des Sources, les municipalités de la Région des Sources et le gouvernement du Québec, a tenu sa toute première édition de la Soirée d’embauche étudiante, qui a eu lieu dans ses locaux de Val-des-Sources. La soirée a mis en relation plus de 60 jeunes étudiant·e·s avec une vingtaine de milieux de travail. Des rencontres qui ne se seraient pas faites autrement.

Grâce à cette initiative, les employeurs et employeuses présent·e·s ont eu l’occasion de rencontrer des jeunes disponibles et motivés à occuper un emploi pendant la saison estivale 2023. Les recruteurs·euses ont dû faire preuve de créativité pour rendre leurs offres attrayantes, et ainsi attirer plus de candidatures en offrant des avantages compétitifs. Un employeur présent nous a nommés que « la formule est vraiment super, puisque ça permet de rencontrer plusieurs candidats intéressants en une seule soirée ».

Les jeunes, quant à eux, ont pu découvrir plus de 70 opportunités d’emploi spécifiquement ciblées pour eux. La soirée d’embauche permettait une prise en charge rassurante pour le jeune, puisque l’équipe du Carrefour jeunesse-emploi était présente pour les accompagner à travers chacune des étapes. D’ailleurs, l’un d’eux nous a nommés à la soirée d’une entrevue « c’est vraiment trop génial comme événement, j’ai déjà trouvé MA job ! ».

La soirée d’embauche a été un grand succès. Cette formule unique a suscité beaucoup d’intérêt et d’engouement, le Carrefour jeunesse-emploi de Val-des-Sources prévoit organiser d’autres événements similaires dans le futur.