Lancement de la 25e édition du Défi OSEntreprendre

Val-Saint-François – L’équipe de Développement Val-Saint-François (DVSF) est heureuse de donner le coup d’envoi de la 25e édition du Défi OSEntreprendre pour le territoire et ainsi promouvoir les gens d’affaires. Les entrepreneurs.es de la région du Val-Saint-François ont jusqu’au 14 mars pour déposer leur candidature à ce concours.

« Par son implication dans le Défi OSEntreprendre, Développement Val-Saint-François désire faire rayonner les initiatives entrepreneuriales de la région. Nous encourageons les entrepreneurs en création d’entreprises à présenter leur candidature au Défi : en plus de l’appui financier disponible, le Défi permet de faire connaître leur entreprise et créer des liens avec d’autres entrepreneurs qui ont les mêmes préoccupations qu’eux. Pour nous, il s’agit d’une belle occasion de féliciter le travail colossal qui se cache derrière chaque entreprise. » Mélanie Chartré, coordonnatrice du service de développement économique.

Le compte à rebours est commencé ! D’ici le 14 mars 2023 à 16 h, les entrepreneurs.es peuvent faire rayonner leur entreprise, leur projet de croissance et leur modèle d’affaires, dans trois volets : Création d’entreprise, Faire affaire ensemble et Réussite inc. L’information relative aux critères d’admissibilité pour chacune des catégories est accessible en ligne sur www.osentreprendre.quebec.

Les candidatures du Val-Saint-François seront évaluées par un jury local, et les lauréats seront annoncés lors d’une activité de remise de prix en avril prochain. Cette reconnaissance locale leur permettra de participer au concours à l’échelon régional.

DVSF compte avec la collaboration de précieux partenaires qui ont à cœur d’encourager et de soutenir les âmes entrepreneuriales du Val-Saint-François et tient à remercier la Caisse Desjardins du Val-Saint-François, le Centre d’aide aux entreprises du Val-St-François et le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Johnson. Nos partenaires formeront le jury pour le Val-Saint-François et évalueront les candidatures à la fin mars.

Le responsable du Défi OSEntreprendre pour la MRC du Val-Saint-François est Louis-Philippe Laplante, conseiller aux entreprises à Développement Val-Saint-François. Il verra à coordonner les activités du Défi sur le territoire et accompagnera les personnes qui souhaitent déposer une candidature. Pour communiquer avec Louis-Philippe, vous pouvez appeler au 819 826-6505, poste 228, ou par courriel à [email protected]

La principale activité d’OSEntreprendre, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner annuellement des milliers d’initiatives entrepreneuriales de jeunes du primaire jusqu’à l’université avec son volet Scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d’entreprise, des entrepreneurs au cheminement inspirant avec son volet Réussite inc. et des modèles d’approvisionnement d’ici avec son volet Faire affaire ensemble. Il se déploie et s’enracine à l’échelon local, régional et national. Pour sa mise en œuvre, plus de 300 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.