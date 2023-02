Lancement Trio étudiant Desjardins pour l’emploi

Val-des-Sources - Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi, une initiative de soutien à l’emploi étudiant du Carrefour jeunesse-emploi rendue possible grâce à la Caisse Desjardins des Sources, la Caisse Desjardins du Haut-Saint- François, la SADC des Sources, la ville de Val-des-Sources, les municipalités de la Région des Sources et le Programme de soutien financier des Carrefours jeunesse-emploi du Gouvernement du Québec.

Nouveauté cette année

Le Trio étudiant Desjardins pour l’emploi de la Région des Sources met de l’avant cette année une Soirée d’embauche étudiant qui se déroulera le 9 mars prochain de 16 h à 19 h au Carrefour jeunesse-emploi située au 557 1re Avenue à Val-des-Sources. Les étudiant.e.s auront l’occasion de rencontrer les employeurs sous forme d’entrevues éclair d’une durée de 10 minutes. Ce ne sont pas moins de 70 postes qui seront à combler lors de cette soirée de recrutement.

L’événement d’embauche étudiant est une occasion unique pour les jeunes de 14 à 30 ans de rencontrer efficacement plusieurs employeurs à la recherche de candidats étudiants pour la saison estivale 2023. Les étudiant.e.s sont invités à prendre rendez-vous au Carrefour jeunesse- emploi durant la semaine de relâche afin de mettre à jour leur CV et de le rendre plus attrayant aux yeux des recruteurs.

Les offres d’emploi sont disponibles sur la page Facebook du Carrefour jeunesse-emploi des comtés de Richmond et Drummond- Bois-Francs et sur place lors de la soirée. Pour inscription ou pour prendre rendez-vous, communiquez avec nous au 819 879- 7667

Les incontournables

C’est le retour du volet Apprenti-Stage qui consiste en une première expérience d’insertion sur le marché du travail s’adressant aux jeunes âgés de 14 à 16 ans. Les participants réalisent un stage de 80 heures au sein d’un organisme ou de la municipalité de leur choix.

L’Apprenti-Stage est l’occasion de faire des liens entre l’expérience vécue et le choix de carrière à venir. Les participants bénéficient, à différents moments pendant l’été, de la visite d’un professionnel du carrefour jeunesse-emploi dans le but de s’assurer que l’expérience vécue par ceux-ci est enrichissante.

À la fin de leur stage, les jeunes reçoivent une bourse en guise de reconnaissance pour leur implication. Cette année la bourse Apprenti-Stage a été bonifiée, c’est-à-dire qu’elle passera de 600$ à 800$.

En septembre se tiendra le fameux Gala du Mérite étudiant. Cette soirée récompense les étudiants qui ont participé au programme et qui ont fait preuve de détermination et de persévérance au sein de leurs stages et emplois étudiants.

Pour leur participation au gala, les étudiants courent la chance de se mériter une Bourse du Mérite étudiant ou l’un des nombreux prix de présence. Cette soirée célèbre l’accomplissement de ces jeunes et les aide à poursuivre dans la voie du succès.

Le Carrefour jeunesse-emploi est la destination en termes de soutien à l’emploi étudiant. Tous leurs services sont offerts gratuitement, pour inscription ou information 819 879-7667