Le projet prévoit la vente de 66 terrains de cinq acres

Canton de Cleveland – Des promoteurs prévoient la vente de 66 terrains de cinq acres chacun au coût de 150 000 $ dans le Canton de Cleveland. Ils se disent en faveur d’une assemblée publique durant laquelle ils pourront répondre aux questions des citoyens.

Actuellement, les promoteurs sont propriétaires de 220 acres de terrains. Un autre 200 acres devraient s’ajouter en 2024, pour une superficie totale de 420 acres (17,2 millions de pieds carrés). Le projet prévoit l’aménagement de 66 terrains de cinq acres chacun en moyenne, soit 220 000 pieds carrés.

« Ce sont de grands terrains. J’aurais pu avec les règlements de zonage en vigueur faire 400 terrains d’une acre chacun », souligne Guillaume Cayer-Richard, un des promoteurs dans ce projet de développement, situé au bout du chemin Sterrett Mine.

Chaque terrain sera vendu au prix de 150 000 $. « La plupart des maisons, nous ne les verrons même pas du chemin », insiste-t-il.

Selon lui, les maisons construites seront de styles très diversifiés. « Il peut même y avoir des minimaisons. Il y a des gens qui veulent vivre dans la simplicité tout en ayant un grand terrain. Il y aura aussi des chalets très luxueux. »

Guillaume Cayer-Richard, qui est associé à ses deux frères (Robin-Pierre et Michaël) dans ce projet, se dit conscient que le projet amènera plus de circulation automobile. « En même temps, on parle de 25 millions de dollars en valeur foncière. Ainsi, avec cette entrée d’argent, les autorités municipales pourront entretenir le chemin d’une façon adéquate. »

« La priorité, c’est de respecter l’environnement. C’est en fait une montagne. Il n’y a pas beaucoup de milieux humides. Dans le coin, en bas de la mine, il y a un 20 acres de marécages. Nous voulons vraiment les conserver. Nous allons développer environ 300 acres sur 420. Nous ne toucherons pas à ce qui reste », assure M. Caryer-Richard.

Le 16 janvier, M. Cayer-Richard a rencontré un groupe de citoyens du secteur. « Nous leur avons dit que la première étape du projet se déroulerait au mois de juin prochain. C’est la caractérisation des sols. Nous n’avons pas le choix. C’est la firme Exp de Sherbrooke qui a reçu le mandat. Je n’ai vraiment rien à cacher », affirme-t-il.

« Moi, j’habite dans le Canton de Cleveland. Je ne fais pas ça pour me mettre des gens à dos. J’ai déjà fait un développement à Richmond. Au début, les gens me disaient que ça n’avait pas de bon sens ; aujourd’hui, c’est une très belle rue », mentionne M. Cayer-Richard.

Selon lui, il s’agit d’un projet « extrêmement » important pour le Canton de Cleveland avec 66 propriétés additionnelles.

Il mentionne qu’en raison de la présence de matières premières, le sol dans la région est en demande. « S’il n’y a pas de développement domiciliaire dans ce secteur, un prospecteur minier pourrait s’y intéresser. D’ailleurs, le propriétaire des titres pour la mine de chrome appartient à Tesla.