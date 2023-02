Le Vieux Moulin d’Ulverton et le Musée de l’ingéniosité reçoivent l’aide de Québec

Ulverton —Le Vieux Moulin d’Ulverton et le Musée de l’ingéniosité de Valcourt reçoivent 1,4 M$ de la part du gouvernement du Québec pour la période 2022-2025.

C’est le député de Richmond à l’Assemblée nationale, André Bachand, qui en a fait l’annonce au nom du ministre responsable de la jeunesse, Mathieu Lacombe.

Ainsi, le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier de Valcourt recevra 1 162 182 $ au cours des trois prochaines années, alors que la Corporation du Vieux Moulin d’Ulverton se verra attribuer 280 010 $ pour le bon financement de ses activités d’ici 2025.

« Grâce à cette aide financière, nous pourrons relancer l’économie du Moulin à laine d’Ulverton. Nous avons traversé de nombreux changements ces dernières années, notamment en marge de la pandémie. Ce financement nous permettra de créer de nouveaux emplois et projets pour renforcer notre institution », se réjouit Julie-Ann Logan, directrice générale de la Corporation du Vieux Moulin d’Ulverton.

L’aide financière octroyée à ces institutions dans le cadre du programme Aide au fonctionnement pour les institutions muséales (PAFIM) permet d’appuyer les organismes dans l’accomplissement de leur mission et la réalisation de leur plan d’action, notamment par la mise en valeur de leurs collections et thématiques, la diversification de leur programme d’activités éducatives et culturelles et le développement de leur offre aux visiteurs. Cette aide financière contribue à la vitalité des régions et permet aux visiteurs de découvrir des éléments du patrimoine, de l’histoire régionale, des arts et de la culture.

« Cette aide financière vient sécuriser le financement de deux institutions d’une grande importance pour notre région. Le Musée de l’ingéniosité et le Moulin d’Ulverton constituent de véritables piliers de la connaissance, de la découverte, du tourisme et de l’économie de la circonscription de Richmond. Merci à tous les artisans qui contribuent au rayonnement de ces deux organisations et, du même coup, à celui de l’ensemble de la région », souligne André Bachand.