Innovons collectivement - L’implication citoyenne pour assurer la relève

Valcourt 2030 est un organisme à but non lucratif bien connu dans la communauté. Depuis 2014, il est un partenaire pour les résidents et organismes du Grand Valcourt qui désire concrétiser des projets rassembleurs.

L’idée est d’impliquer les citoyens dans la mise en place de différents projets rassembleurs. Notre rôle consiste à réseauter, à guider, instiguer et contribuer. Donc en plus de piloter de nombreux projets, nous accompagnons les citoyens et les acteurs de la région dans la réalisation de leurs initiatives mobilisatrices. D’ailleurs, notre nouvelle planification stratégique décrit de façon précise notre mission et nos objectifs qui ont été clarifiés pour la suite des choses.

L’organisme a également mis en place un formulaire de dépôt de projets pour permettre de mieux cerner les besoins et les étapes des projets proposés par les citoyens ou partenaires.

Depuis bientôt 4 ans, les activités du comité d’intégration de Valcourt 2030 sont de plus en plus présentes dans la programmation de l’organisme. Les nouveaux résidents apprécient les efforts déployés pour faciliter leur intégration et certains décident même de contribuer à leur tour afin de rendre le milieu encore plus dynamique et inclusif.

C’est le cas de AbdelKarim Meskine et Oussama Yahyaoui, deux concepteurs mécaniques d’origine tunisienne et instigateurs de l’activité Culture et Robotique, projet mis en place en collaboration avec le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier.

Les jeunes et les leurs parents peuvent y apprendre les bases de la robotique tout en découvrant les parcours et les métiers des animateurs venus s’installer dans la région en raison de leur emploi.

Afin de miser sur la participation citoyenne pour stimuler le développement local, la nouvelle planification stratégique de Valcourt 2030 prévoit une offre de formations dédiées aux membres de la communauté voulant pousser plus loin leurs connaissances sur la mise en place de projets citoyens.

Innovons collectivement : c’est la ligne directrice qui guide la nouvelle planification stratégique et qui assurera la pérennité des projets et de l’organisme.

Texte par Kevin Bombardier, coordonnateur de Valcourt 2030