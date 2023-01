Une 5e génération pour Millette et Fils

Le repreneuriat familial est une pratique caractérisée par la sélection d’une ou de plusieurs personnes pour reprendre une entreprise familiale. Cette pratique est essentielle pour notre économie.

Une relève familiale se prépare dans notre MRC ; en effet, l’entreprise Millette & Fils, qui célèbre ses 130 ans d’existence à Lawrenceville, a bien compris l’importance du repreneuriat familial. Stéphane Millette et Pierre Tessier cèderont leur entreprise aux deux fils de monsieur Tessier, Pierre-Emmanuel et Alexis.

Les enfants de M. Tessier ont participé tôt aux tâches de l’entreprise. Afin de passer du temps de qualité avec leur père, les six (6) enfants travaillaient avec lui le samedi. Ils effectuaient des travaux, et leur père rendait l’activité plaisante et payante ! Rapidement, un fort sentiment d’attachement pour l’entreprise s’est installé.

Au moment de planifier leur retraite, Stéphane et Pierre rencontrèrent leur comptable afin d’orchestrer la suite en établissant les étapes de la passation sur cinq (5) ans. Au-delà de l’aspect financier, il y a également le côté humain du transfert, et c’est pourquoi ils ont inclus des consultants et créé un comité consultatif. Le plan de relève est élaboré, mais évolue constamment. La vision du rôle que jouera la prochaine génération dans l’entreprise familiale est importante, et c’est avec une préparation rigoureuse que le transfert sera bien relégué. Épaulés de leurs ressources, ils se sont assurés que les développements futurs conviennent aux intérêts de toutes les parties et que les rôles et les attentes soient clairement établis. Les décisions se prennent à quatre et doivent avoir un seul but : que l’entreprise soit gagnante.

Pendant quelques années, Pierre-Emmanuel et Alexis ont acquis de l’expérience à l’extérieur de l’entreprise familiale, notamment par des stages et en travaillant dans d’autres établissements. Les cédants trouvaient important qu’ils voient ce qui se fait ailleurs. Afin de s’assurer que la relève soit bien outillée pour la continuité, les enfants ont également suivi la formation de l’École d’Entrepreneurship de Beauce. À ce jour, avoir mis en place un comité consultatif a été une décision gagnante et garantit un espace rassurant et collaboratif. Une entreprise familiale est une source de fierté, mais comporte aussi son lot d’enjeux. Il est alors important de bien structurer la relève pour que la prochaine génération puisse se préparer à prendre les rênes de l’entreprise !

Texte par Lyne Logan, conseillère aux entreprises, volet analyse financière.