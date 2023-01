Tournée des entreprises industrielles du Val-Saint-François

La relève entrepreneuriale est un enjeu important soulevé par les différents intervenants du domaine économique depuis plusieurs années.

Évidemment, le vieillissement de la population est la cause principale du nombre considérable d’entreprises qui désirent transférer en ce moment. Selon une prévision du Centre de transfert des entreprises du Québec (CTEQ) datant des années 2010, on anticipait déjà la possibilité que 15 000 entreprises soient vendues entre 2020 et la fin 2022.

Outre les aspects démographiques, la pandémie a eu un effet sur la santé mentale des entrepreneurs qui souhaitent maintenant passer le flambeau.

Plus localement, Développement Val-Saint-François (DVSF) et ses partenaires, le Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François (CAE) et Place aux Jeunes Val-Saint-François (PAJ), sont allés à la rencontre des entreprises manufacturières de la région afin de les sonder, notamment en ce qui a trait à la relève.

Ainsi, des intentions marquées de relève d’entreprise sur le territoire sont observées, car 37 % des dirigeants d’entreprises envisagent de céder leur place d’ici les cinq prochaines années. De ce nombre, 65 % ont identifié une succession, dont la moitié provient de l’interne (employés et/ou famille), alors que 15 % des entrepreneurs prévoient de vendre à l’externe.

Ces entreprises auront certainement besoin d’aide au point de vue fiscal, financier et humain afin de bien planifier cette importante transition. Il est rassurant de voir que la plupart d’entre elles ont déjà entamé le processus.

Quant au 35 % restant, soit les entreprises qui n’ont toujours pas trouvé de relève, des professionnels de confiance tels que des comptables et des fiscalistes peuvent les épauler dans la transition. En outre, des organismes du développement économique local (DVSF, CAE) ou encore au niveau régional, le CTEQ, peuvent accompagner les entreprises dans leurs démarches.

Comme le tissu économique québécois et régional se compose en majorité de PME (99,8 % au Québec), il est impératif que ces entreprises soient identifiées, mais également soutenues dans cette transition, soit par des services d’accompagnement, de l’aide financière ou des mesures fiscales.

La vigueur économique de nos régions en dépend !

Louis-Philippe Laplante, conseiller aux entreprises en développement économique.