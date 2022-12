Reprendre une entreprise bien établie comporte son lot d’avantages

Il y a maintenant un an que nous avons entamé une belle aventure, celle de l’acquisition du restaurant La Desserte, pâtisserie et boulangerie. Au fil de la dernière année, nous avons constaté que le repreneuriat d’une entreprise déjà existante comportait son lot d’avantages.

Ainsi, l’achat de La Desserte, bien établie à Richmond depuis plus de 22 ans, nous a permis de profiter de sa notoriété et de la pousser vers le haut, notamment en la rendant plus visible sur les réseaux sociaux, en ajoutant une enseigne et en publiant régulièrement dans les journaux locaux.

La clientèle préalablement existante s’est avérée très fidèle, et les nouveaux clients sont ravis de découvrir un si bel endroit. En acquérant quelques recettes appartenant aux anciens propriétaires, nous avons pu faire la transition tout en douceur, nous permettant donc de garder le commerce ouvert durant le transfert.

Le plus difficile dans le repreneuriat de cette charmante entreprise déjà en activité a été de s’être donné comme objectif d’augmenter la clientèle régulière alors que nous n’avions pas les informations sur l’achalandage, selon les saisons, des années précédentes.

Toutefois, après une année d’opération riche en nouveautés, nous avons acquis énormément d’expérience et de connaissances. Nous sommes maintenant en mesure d’anticiper la prochaine année avec beaucoup plus d’aisance.

Pour conclure, nous pouvons vous assurer que Richmond, ville très accueillante et dynamique, est un endroit où il fait bon s’installer. De plus, n’ayez crainte comme entrepreneur d’envisager le repreneuriat d’entreprises existantes afin de les faire revivre.

Texte par Développement Val-St-François