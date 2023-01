Une relève d’entreprise se fait souvent dans la continuité, mais il arrive parfois que les nouveaux propriétaires y insufflent des valeurs différentes en développant une entreprise à leur image. C’est le cas du Camping Pura Vida Lodge & Sup. Suivant l’acquisition du Camping du Lion, Karine Serra et Ghislain Riberdy ont redéfini l’endroit comme un camping rustique, misant sur les sports nautiques et une ambiance où les valeurs de bonheur, de joie et de simplicité sont prônées.

Ce changement de vocation répond aux tendances de Camping Québec, qui sont : une augmentation de la pratique prévue du camping en tente et du prêt-à-camper, ainsi que l’aspect social et du repos. La clientèle principale visée par le camping est celle des 35-64 ans. De plus, les terrains sont adaptés pour plusieurs types de campement (véhicules récréatifs, roulottes, tentes-roulottes, van life, tentes et voitures).

Camping Pura Vida se distingue par son image de marque jeune, dynamique, axée sur les valeurs familiales et de développement durable, en plus de sa multitude de services offerts : navette pour la planche à pagaie, location d’équipements nautiques (planche à pagaie, kayak et canoë), location de ponton avec capitaine, yoga, méditation et massage.

C’est avec beaucoup d’engagement et de polyvalence que les propriétaires du camping ont su réaliser un tel changement de vocation. Karine possède des qualités entrepreneuriales et de l’expérience au niveau du service à la clientèle, de la gestion et du marketing. De son côté, Ghislain a plusieurs cordes à son arc : de l’aménagement paysager à la construction, son profil multitâches apporte beaucoup à l’entreprise. Par ailleurs, les propriétaires sont également impliqués dans la Chambre de commerce locale, tout en collaborant avec d’autres entreprises du territoire telles que Café Fabulé, Barners Cafés et La Confrérie Artisans Brasseurs.

Bien évidemment, il n’y a pas eu de réorientation sans investissements, principalement au niveau des sports nautiques, du prêt-à-camper et de l’aménagement du terrain. Camping Pura Vida est une entreprise bien engagée qui, au cours des prochaines années, poursuivra d’exploiter le potentiel de ce site enchanteur situé aux abords de la rivière Saint-François. Espérons que la clientèle continuera d’être au rendez-vous !

Texte par Développement Val-St-François