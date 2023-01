Kreasoft mise sur la relève pour offrir plus de services

Valcourt — Kreasoft, qui évolue aussi sous le nom de La Paperasse, est une entreprise située à Valcourt qui œuvre principalement dans la vente de matériel et le service de papeterie et d’informatique. Avec 20 ans d’expérience, grâce au travail acharné de deux générations, l’entreprise a su diversifier ses services et développer une grande expertise dans plusieurs domaines.

L’entreprise est située au 5532, chemin de l’Aéroport à Valcourt. Elle est dirigée par Normand Latourelle et par Judith Lussier. Leurs deux fils, Vincent et Jérémie Latourelle, travaillent avec eux.

Kreasoft propose de la papeterie commerciale et des services informatiques dans plusieurs branches dont la gestion de réseau et de parc informatique, les services gérés cloud ainsi que le développement de logiciels.

« Certains de nos services (développement logiciel, services gérés cloud et le service de gestion de réseau et de parc informatique) sont arrivés avec mon frère Vincent et moi, lorsque nous avons rejoint l’entreprise à temps plein à la fin de nos formations respectives (BAC en informatique en 2022 et AEC en gestion de réseaux informatiques en 2021) », souligne Jérémie Latourelle, coadministrateur de la compagnie et fils de Normand Latourelle et de Judith Lussier.

La clientèle est dispersée sur le territoire de la MRC du Val-Saint-François. « Il s’agit d’une entreprise familiale. Les valeurs de la compagnie tournent autour de cet élément. Nous parlons aussi de dévouement et d’une approche humaine. Bien sûr, nous misons beaucoup sur l’honnêteté », soutient M. Latourelle.

L’équipe est composée de cinq membres, incluant la direction. « Nous sommes un groupe très diversifié. Nous sommes tous très qualifiés dans différents domaines. Chacun possède sa spécialité », insiste le coadministrateur de la compagnie.

« De semaine en semaine, de façon naturelle, nous tentons toujours d’étendre notre bassin de clientèle. Nous travaillons toujours à améliorer la qualité de nos services. De façon progressive, nous tentons de pousser un peu plus loin les limites. Et, tranquillement, nous commençons à intégrer des clients de la région de Sherbrooke », de dire M. Latourelle.

Les employés et la direction comptent sur leur approche humaine pour se différencier des autres commerces du genre. « Et nos clients le savent. Ils nous connaissent. Lorsque nous les servons, il y a toujours un contact humain très important. On ne sent pas qu’on entre dans un système sans trop savoir quand on nous servira », termine M. Latourelle.