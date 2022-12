Recycler, former et aider l’environnement, Action Sport Vélo, en amont au repreneuriat sous toutes ses formes !

La pérennité d’une entreprise est une valeur que partage Action Sport Vélo. Que ce soit la pérennité du recyclage pour assurer une longue vie à madame La Terre, le transfert de connaissances à de jeunes adultes, le développement du leadership, de la confiance et de l’initiative, d’inculquer des valeurs d’entreprise, de semer la possible petite graine entrepreneuriale et ainsi peut-être donner envie de conquérir le côté du monde des affaires en repreneuriat d’une entreprise existante, c’est aussi cela Action Sport Vélo.

Le maintien des entreprises existantes est tout aussi important et le rôle en amont d’Action Sport Vélo via l’expérience de travail en situation réelle l’est tout autant de par sa mission de favoriser l’intégration en emploi de jeunes adultes par l’entremise d’activités économiques liées à la sous-traitance ainsi que la récupération (don), la réparation et la vente de vélos revalorisés ainsi que d’équipements et vêtements sportifs usagés. Action Sport Vélo, définitivement complémentaire au repreneuriat.

Nous travaillons avec les forces, et ce, dans le plus grand respect de l’humain; outils essentiels à former une main-d’œuvre de cœur, mais aussi d’ambition et de créativité. Reprendre des vélos usagés, participer à la formation de jeunes adultes pour les préparer au marché de l’emploi et leur faire découvrir leurs forces et leurs intérêts, reprendre la balle au bond tant du côté environnemental que social, c’est aussi entreprendre et préparer le repreneuriat. En fait leur donner le goût du travail et par ricochet en faire bénéficier toute la diversité du monde économique.

Texte par Nicole Caron, Action Sport Vélo, responsable de l'accompagnement psychosocial.