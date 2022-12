Ça va bouger dans le parc de la 55

Le printemps, risque d’être achalandé sur le plan de la construction et de l’implantation de nouvelles entreprises dans le parc de la 55. Nous savons déjà que deux promoteurs auront des espaces industriels à louer dès 2023.

Derrière le bâtiment nouvellement agrandit de l’entreprise Les gars de saucisse, un nouvel espace industriel regroupant 4 entreprises verra le jour, 2 entreprises ayant déjà confirmé leur arrivée à Windsor.

Le bâtiment d’environ 50 000 pieds carrés sera des plus modernes et les promoteurs Samuel et Éric Davignon, de Sphère, société immobilière, sont très enthousiastes de démarrer ce projet en 2023.

Des espaces de 10 000 pieds carrés sont encore disponibles pour les entrepreneurs industriels qui souhaiteraient s’établir dans le parc.

Au même moment sur les terrains voisins, Coffrage GD et Béton expert Pascal Corriveau y érigeront leurs nouveaux locaux.

La société Dusco, qui, propriétaire du bâtiment abritant l’entrepôt Domtar et Davibois, vient également d’acquérir le terrain adjacent à sa propriété. Sur ce terrain d’une superficie de 325 000 pieds carrés, elle prévoit une nouvelle construction de 150 000 pieds carrés qui sera disponible pour une ou plusieurs entreprises industrielles. Encore une fois, les promoteurs sont disposés à construire dès 2023.

Beaucoup d’efforts continuent d’être déployés afin de concrétiser le développement de la phase 4 du parc, qui, déjà, suscite l’intérêt de grandes entreprises souhaitant venir s’établir à Windsor.

Du même coup, des actions concrètes sont mises en place afin de soutenir et de bonifier l’offre commerciale dans la ville.