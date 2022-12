Marc-Antoine Lyrette achète Gagné et Roy

Windsor — Déjà propriétaire de Construction Alain Morin, Marc-Antoine Lyrette a fait l’acquisition de Gagné et Roy, entrepreneur couvreur, située au 1440, rue du Conseil, à Sherbrooke.

La transaction s’est concrétisée au mois de juin 2021. « Je suis propriétaire de Construction Alain Morin depuis un certain nombre d’années. Au fil des ans, la compagnie a connu une croissance exceptionnelle. J’ai toujours été à l’affût d’acquisitions. Gagné et Roy étaient déjà un partenaire d’affaires. Gagné & Roy est devenue une opportunité concrète et c’est comme cela que les pourparlers ont débuté. Pour nous, c’est un nouveau défi et une opportunité de grandir en termes de groupe », raconte Marc Antoine Lyrette, président et directeur général de Gagné et Roy et de Construction Alain Morin.

Depuis 1974, Gagné & Roy se spécialise en toiture industrielle. L’entreprise offre des services de construction et de réparation de toiture, de Sherbrooke à Montréal, en passant par Granby et Trois-Rivières. À travers la province de Québec, l’entreprise œuvre sur des chantiers commerciaux, industriels et institutionnels.

Le respect, la rigueur dans le travail et la transparence sont les valeurs fondamentales du groupe d’entreprises appartenant à M. Lyrette et guident les actions quotidiennes de chacune d’entre elles.

Pas moins de 70 travailleurs œuvrent chez Gagné et Roy. Chez Construction Alain Morin, ce sont 45 personnes qui composent l’équipe. « Il s’agit d’un groupe formidable et très qualifié. C’est un mélange de jeunesse, de dynamisme et d’expérience. Cette équipe déborde de bonne volonté. Il y a des gens qui sont chez nous depuis un grand nombre d’années et cela nous permet de transférer un certain savoir-faire avec les plus jeunes qui gagnent en expérience jour après jour », souligne Marc-Antoine Lyrette.

Ayant travaillé sur plusieurs grands projets régionaux au fil des ans tel que le vélodrome à Bromont, l’entreprise Gagné et Roy peut se vanter désormais de travailler sur des projets d’envergure tel que le Réseau Express Métropolitain (REM), un important projet de transport collectif en construction dans le Grand Montréal. « Nous sommes engagés dans plusieurs stations et garages dans ce projet-là », insiste le président — directeur général.

L’entreprise est aussi engagée dans la construction du Centre mère-enfant au CHUS à Sherbrooke. Un énorme chantier de construction est actuellement en branle à l’hôpital Fleurimont. Il s’agit du nouveau Pavillon Enfant Soleil qui se dessine tranquillement. Ce pavillon abritera la nouvelle urgence, mais aussi le Centre mère-enfant.

« Notre versatilité nous distingue des autres entreprises du genre. Au fil des ans, nous avons développé des liens étroits avec nos fournisseurs. Tout cela nous permet d’être très compétitifs dans le marché de la toiture industrielle. Nous sommes également reconnus pour notre qualité d’exécution », affirme le président — directeur général de Gagné et Roy.

Dans la revue « Champions de la construction » publiée récemment, on retrouve le classement 2022 des plus grands employeurs par métiers. Gagné & Roy inc. est fier de se retrouver au 10e rang de ce classement pour le métier de couvreur.