Usinatech se développe en tenant compte de l’électrification des véhicules

Melbourne — Usinatech de Melbourne intensifie ses efforts pour devenir un joueur majeur dans l’électrification des transports.

Depuis plus d’un quart de siècle, Usinatech a su trouver la solution afin d’obtenir de la haute qualité, de produire à grand volume et de répondre à des défis très complexes dans le domaine de l’usinage de précision.

En fait, Usinatech se spécialise dans la conception et dans la fabrication de pièces mécanique de transmission de puissance dans trois segments, soit le récréatif, l’automobile et les véhicules lourds.

Il s’agit des pièces entre la motorisation et le mouvement final d’un véhicule, dont entre autres les arbres de transmission, les engrenages et les boitiers d’engrenage.

« Ce sont des pièces de haute précision avec des volumes appréciables », souligne Normand Pelletier, vice-président de l’entreprise de Melbourne.

Bien sûr, l’électrification du transport l’intéresse au plus haut point. Selon lui, le marché du véhicule électrique connaîtra une très forte croissance au cours des prochaines années. Il faudra que son entreprise puisse s’adapter à ce changement majeur en offrant des pièces conçues pour cette nouvelle réalité.

« La transition avec l’électrification des véhicules nous a demandé de revoir nos stratégies d’affaires. Après avoir fait l’inventaire des pièces que nous fabriquons, nous avons déterminé celles qui continueront à être utilisées dans les véhicules électriques et même à croître tout en prévoyant apporter certaines améliorations dans un contexte d’électrification », soutient l’homme d’affaires, qui ajoute que Usinatech possède aussi une usine au Mexique.

Les véhicules électriques sont pour la plupart munis de quatre roues motrices. C’est donc dire que certaines pièces devront être fabriquées en plus grand nombre. Dans ce segment-là, il y aura une plus forte demande.

Usinatech se prépare à l’électrification du transport depuis quelques années. « C’est notre gros pilier de développement actuel et futur », insiste M. Pelletier.

Dans ce sens, l’entreprise vient d’être accrédité IATF 16949, qui est une norme concernant la démarche Qualité dans l’industrie automobile. Cette norme décrit les processus pour le développement et la fabrication de composants pour l’automobile.

« C’est la norme de référence automobile que tous les constructeurs recherchent. C’est la démonstration que nous possédons des systèmes et des processus qui sont conforment à ces normes dans le secteur automobile. Cette accréditation amène un sentiment plus grand de confiance et ça ouvre beaucoup plus de portes chez la clientèle », raconte M. Pelletier.

La compagnie a dû élever la barre dans la fabrication d’engrenage. Elle en fait depuis longtemps. En revanche, le niveau de qualité doit être de plus en plus grand pour différentes raisons, dont l’efficacité et le bruit occasionné.

« Dans un véhicule classique à combustion interne, il y a beaucoup plus de bruit ambiant qui va camoufler les bruits de transmission. Dans un véhicule électrique, donc plus silencieux, on entend beaucoup plus la transmission. Ça prend donc un niveau de finition plus grand. Nous avons implanté des procédés de rectifications d’engrenage pour répondre à l’électrification du transport », explique le vice-président.

Le nombre d’employés chez Usinatech est de 340 incluant le Mexique (280 à Melbourne). « Bien sûr, pour travailler chez nous, ça prend le sens de la précision et de l’exactitude. Il faut aussi avoir une bonne relation avec la technologie. Nous fonctionnons avec des machines informatisées à contrôle numérique. La rigueur est une qualité recherchée chez nous. Il faut être conscient que nous desservons des chaînes de montage qui ne peuvent pas arrêter » de dire M. Pelletier.

Grâce à l’électrification, plusieurs spécialistes croient d’ailleurs que le Canada peut se repositionner d’une façon avantageuse dans le secteur de l’automobile. Le Québec possède tous les éléments favorables à la construction d’un véhicule électrique.