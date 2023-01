Contexte pandémique, Action Sport Vélo ou réaction !

Dans le contexte pandémique vécu durant les deux dernières années, nous avions deux choix : se mettre en ACTION pour trouver des solutions ou attendre que la vague passe. Pour explorer un nouveau SPORT ou pratiquer l’indétrônable VÉLO, Action Sport Vélo a peut-être été votre petit baume pour remplir vos journées.

Avant-gardiste dès ses débuts en 2005, l’entreprise prônait déjà la pratique du repreneuriat social et économique dans ses valeurs entrepreneuriales ! Économiquement, celle-ci offrait déjà des vélos revalorisés sécuritaires et certains articles de sport usagés. Socialement, elle formait des repreneurs qui allaient faire partie de la main-d’œuvre économique, commerciale, culturelle, touristique, etc., de demain. Rien ne se perd, tout se crée et rien n’est jeté ! La roue tourne depuis maintenant 16 années, bien ajustée, équilibrée et toujours centrée sur la mission environnementale (zéro déchet) et humaine.

La pandémie aura sûrement eu comme effet sur la plupart d’entre nous de se reprendre en main, de réapprendre, de se questionner, de reprioriser et d’effectuer chacun son repreneuriat à sa façon en se mettant plus en mouvement tout en explorant plus souvent l’activité physique et le plein air.

Tout élément imprévisible ayant un effet négatif et positif, le domaine du vélo a explosé et a été mis de l’avant. La simplicité volontaire et le goût de donner au suivant ont pris de l’ampleur, la réflexion de revenir à l’essentiel a été la préoccupation de plusieurs. Certains y ont trouvé une passion, d’autres du temps, plus de temps en famille et d’autres la santé sportive peut-être ! Action Sport Vélo est demeuré un service essentiel et cette période a été un bon moment pour réfléchir et améliorer notre mission commerciale. Deux années plus significatives pour les vélos des uns qui ont fait le bonheur des autres !

Pour Action Sport Vélo, le repreneuriat en temps de pandémie a plutôt signifié réfléchir et se reprendre en main avec de nouveaux défis, de nouvelles réflexions, de nouvelles façons d’acheter et d’offrir, de développer une nouvelle culture sportive pour certains, de sensibiliser à la récupération avec le nombre grandissant de dons, de pratiquer des sports à moindres coûts, de favoriser le maintien de la santé et nous osons croire à la création de nouveaux liens sportifs et familiaux.

Texte par Nicole Caron, Action Sport Vélo, responsable de l'accompagne psychosocial