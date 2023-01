Une relève qui voit grand chez Thermo 2000

Entreprise familiale qui fêtera bientôt son 45e anniversaire, Thermo 2000 poursuit sa croissance grâce à la troisième génération qui a des idées de grandeur. Après une première étape vers l’automatisation l’année dernière, l’entreprise richmondaise propulse ses opérations au terme d’un agrandissement majeur cette année.

Favorisée par la tendance nord-américaine de décarbonisation, Thermo 2000, qui conçoit et fabrique des équipements de chauffage pour l’eau domestique et des chaudières électriques pour les systèmes hydroniques, connaît une croissance soutenue depuis quelques années. Dans le but d’augmenter sa capacité de production et d’entreposage, Thermo 2000 inaugurera en décembre prochain un agrandissement de plus de 22 000 pieds carrés.

« Les enjeux importants d’approvisionnement nous ont motivés à augmenter notre capacité de stockage. L’agrandissement va aussi nous permettre d’augmenter nos activités de soudage, tout en améliorant la chaîne de production », a noté Jean-Philippe Turcotte, directeur général de l’entreprise.

Ces travaux, qui s’ajoutent aux rénovations majeures de la cafétéria et des bureaux l’an dernier, prévoient également l’amélioration de la qualité de l’air de l’usine par le remplacement complet du système de ventilation.

« Je suis très fier de voir mes petits-enfants diriger l’entreprise, 45 ans après les premières activités de Thermo 2000. Par leur audace et leurs compétences, ils réussissent avec brio le défi de l’entrepreneuriat familial durable », a mentionné Louis Cloutier, fondateur de Thermo 2000.

Une équipe qui s’agrandit

L’augmentation des activités de production engendrera au cours de la prochaine année la création de 12 nouveaux postes. Même si le marché de l’emploi actuel soulève des défis, Thermo 2000 se démarque en offrant un environnement de travail convivial et familier.

« Notre force, c’est d’être une entreprise qui accorde une grande importance au contact humain. Nous instaurons d’ailleurs de nouvelles façons de faire, afin de nous distinguer comme employeur de choix. Par exemple, à l’embauche, les employés ont un choix d’horaire de travail, ce qui est peu commun dans une usine », a conclu Charles Dumoulin, directeur des opérations chez Thermo 2000.