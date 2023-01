Les éco-opportunités du repreneuriat

Le repreneuriat est une transition importante pour une entreprise et comporte son lot de défis, notamment pour les nouveaux entrepreneurs et leur équipe. Les changements qui s’opèrent dans l’entreprise présentent toutefois une opportunité hors pair de porter un regard neuf sur les façons de faire, afin d’y apporter des améliorations.

Certainement, c’est un bon moment pour explorer les possibilités d’offrir des biens et services plus écoresponsables en optimisant la consommation de vos ressources ! Concrètement, qu’est-ce que ça veut dire ? Par exemple, des initiatives telles que la mise en place de meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles, l’implantation de mesures d’efficacité énergétique, l’adoption d’une politique d’achat responsable, l’écoconception de produits et la réduction des emballages. L’économie circulaire est une façon différente de mener vos activités et chaque geste, qu’il soit de petite ou de grande taille, est important pour tendre vers une gestion respectueuse de l’environnement. Utiliser judicieusement ses ressources apportera non seulement des avantages environnementaux, mais fort probablement aussi économiques.

Vous êtes intéressés par les possibilités d’une approche circulaire pour votre nouvelle entreprise, mais vous ne savez pas comment vous y prendre ou vous manquez de temps ? La coordonnatrice en économie circulaire de Développement Val-Saint-François est là pour vous aider. C’est un service gratuit, simple et confidentiel ! L’essor de l’économie circulaire se traduit par des retombées environnementales significatives et l’expérience des entreprises qui y adhèrent démontre que le mouvement est profitable !

valstfrancois@synergieestrie.com

Bureau : 819 826-6505 poste 222

Texte par Judith Ellyson, coordonatrice en économie circulaire