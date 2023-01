La formation professionnelle en formule ATE, un gage de succès pour le développement de la main-d’œuvre chez BRP

Valcourt — Impliquée depuis plusieurs années déjà dans le développement et le perfectionnement professionnel de ses employés, le fabricant de véhicules récréatifs BRP de Valcourt, compte aujourd’hui dans ses rangs une équipe de travailleurs spécialement mandatée pour accompagner les divers participants tout au long de leur processus de formation.

L’équipe d’intégration et développement des compétences métiers est composée de neuf personnes ayant comme tâches principales d’uniformiser le processus d’accueil et d’intégration de l’ensemble des employés d’usine, en plus d’assurer le support « terrain » d’une multitude de programmes en formations professionnelles.

Qu’il s’agisse notamment des métiers en soudure, peinture industrielle, mécanique de production, matriçage, tôlerie ou encore en technique d’usinage, l’entreprise valcourtoise a judicieusement fait le choix de miser sur la formation continue, afin d’aider à pallier les besoins grandissants de la main-d’œuvre et de s’assurer une relève pleinement qualifiée au sein de ces diverses professions dans l’avenir.

Travaillant de manière partenaire avec le Centre de formation professionnelle Expé de Windsor, le Service aux Entreprises de l’Estrie (SAE), ainsi que les différents centres de services scolaires de la région, tels que des Sommets, CSS de la région de Sherbrooke, Val-des-Cerfs et Eastern Townships, l’équipe de développement des compétences métiers (DCM), est constamment à pied d’œuvre, afin de trouver de nouvelles pistes de formations de type AEP reconnu en formule alternance travail-études.

« Après plus de trois années complètes à nous consacrer au développement professionnel de nos travailleurs et aux termes de plus d’une dizaine de cohortes de métiers, nous sommes convaincus plus que jamais que la formule ATE est celle qui répond le mieux à nos besoins opérationnels présentement. Il est important de mentionner que les travailleurs qui se joignent à nos cohortes de formations sont avantageusement rémunérés pendant l’entièreté du terme de celle-ci ; chez BRP, les gens sont payés pour se perfectionner. », de confier M. Martin Doyon, chef de l’équipe d’intégration et DCM.

Ce dernier ajouta que l’ouverture dont font preuve les établissements scolaires en modélisant des programmes en fonctions des besoins réels et en autorisant des entrées en continu permet à l’entreprise de bonifier les offres de formations et maximiser le volet expérience aux participants.

Épauler par Services Québec et soutenues par le comité sectoriel PERFORM, les cohortes de travailleurs-étudiants ont l’opportunité de perfectionner le côté pratique de leur apprentissage en effectuant des tâches supervisées, directement dans les secteurs d’opérations auxquels ces derniers seront affectés une fois leur formation complétée.

« Non seulement cela rend l’aspect académique encore plus concret pour le candidat, il faut avouer que l’efficacité est également au rendez-vous, car le fait que l’apprenant puisse “se faire la main” sur nos propres pièces et produits tout au long de la formation, nous permet assurément de pouvoir compter sur les services d’un travailleur adéquatement qualifié beaucoup plus rapidement. », de conclure M. Doyon.

BRP est constamment à la recherche de nouveaux talents pour pourvoir des postes en usine. Or, les personnes qui seraient intéressées à en apprendre davantage sur les divers programmes de formations rémunérées offertes par l’entreprise, ces derniers sont invités à prendre directement contact avec le secteur des ressources humaines.