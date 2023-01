Brasserie du lac Brompton : une expérience à l’année !

Saint-Denis-de-Brompton — D’une splendeur indéniable, directement sur le bord de l’eau, la Brasserie lac Brompton offre une expérience exceptionnelle à longueur d’année. De toute évidence, il s’agit de la plus belle terrasse dans les Cantons-de-l’Est. Depuis maintenant 25 ans, à force de travail acharné, l’entreprise a évolué vers des horizons toujours plus prometteurs.

Le temps d’un repas, les visiteurs auront l’impression d’être en vacances à l’année. Avec de généreuses assiettes, la clientèle a tout ce qu’il faut pour se régaler dans un restaurant panoramique, probablement le plus beau sur le bord d’un lac au Québec.

Christian Couture, le propriétaire de la Brasserie lac Brompton, travaillait chez BRP au centre de recherche à Valcourt. « En 1998, la compagnie a eu besoin de couper dans la masse salariale. J’étais le plus jeune de mon département et je n’ai pas accepté leur offre d’emploi. En rentrant chez moi, je me suis arrêté à l’ancien Club de chasse et pêche du grand lac Brompton, le bâtiment qui accueillera plus tard la Brasserie. J’y ai pris quelques bières et je suis encore ici 25 ans plus tard », se souvient en souriant M. Couture.

Au préalable, en 1990, M. Couture avait ouvert le casse-croute Ti Coq juste en haut de la côte, à l’intersection des routes 222 et 249. « C’est cette expérience qui m’a donné la crédibilité nécessaire pour négocier avec les membres du Club de chasse et pêche du grand lac Brompton », avoue-t-il.

En avril 1998, il a construit une cuisine à la Brasserie lac Brompton. « J’ai réaménagé les lieux avec le peu de moyens que je possédais. J’ai engagé du personnel. L’ouverture a eu lieu le 1er juin de la même année. C’est une belle place ; le bouche-à-oreille a fait son œuvre rapidement. L’été, nous avons connu beaucoup de succès », se souvient celui qui travaille à son compte depuis 33 ans.

« Nous avons consacré beaucoup d’effort pour en faire un restaurant de style urbain, rénové et moderne. L’histoire de ma vie, c’est de la rénovation. J’ai toujours réinvesti les bénéfices dans l’entreprise », soutient M. Couture.

La réputation de l’endroit n’est plus à faire. D’ailleurs, lors de la dernière campagne électorale, la Brasserie a accueilli pour dîner le premier ministre du Québec, François Legault.

« Aujourd’hui, peu importe la saison, chez nous, c’est beau et c’est bon. Les gens viennent de loin pour profiter de nos services. »

Cet été, pas moins de 130 personnes ont travaillé à la Brasserie lac Brompton. « Ici, c’est une vraie famille. J’ai tout le temps pris soin de mon monde. J’ai des employés qui possèdent jusqu’à vingt ans d’ancienneté. J’ai une superbe équipe. Il faut dire qu’ils ont des conditions de travail très avantageuses. Le personnel peut servir jusqu’à 1500 repas par jour sans problème. Mon équipe, c’est ma plus grande richesse », insiste le propriétaire.

La Brasserie fait partie du Domaine lac Brompton. Sur les lieux, on y loue 14 chalets. Des pontons, des kayaks et des pédalos sont aussi disponibles. Une piste de fit bike est également accessible. Pas moins de 85 vélos de ce type sont en location.

D’ailleurs, l’équipe d’Occupation Double (OD) a loué au printemps tous les chalets pour une période de deux semaines et demie.

Bien des projets restent à réaliser dont la mise en place graduelle d’un complexe de loisirs (resort) comprenant des activités, de l’hébergement et de la restauration.