Développement domiciliaire : Valcourt en pleine croissance

Valcourt – En pleine crise du logement, la Ville de Valcourt connaît actuellement une forte croissance dans le secteur domiciliaire.

« Notre priorité numéro un, c’est vraiment le développement résidentiel et tout ce qui s’en suis », affirme Karine Boucher, directrice générale à la Ville de Valcourt.

Ça bouge à Valcourt. Les autorités municipales s’orientent pour réaliser la phase trois du projet du Boisé du ruisseau. « Nous sommes rendus loin. Les entrepreneures arrivent sous peu pour commencer les infrastructures de rue. Nous devons entre autres niveler les terrains. Ça va aboutir à 25 nouveaux lots », souligne Mme Boucher.

Ensemble résidentiel original, moderne dans un milieu champêtre, près du ruisseau Brandy, le développement domiciliaire Le Boisé du Ruisseau offre une opportunité d’accéder à des terrains, adaptés à tout budget. Ce secteur fait partie d’un programme de revitalisation offrant un crédit de taxes foncières.

D’une façon concrète, Valcourt accueillera dans ce projet de l’unifamiliale et du jumelé. Les terrains pourraient être vendus avant le temps des Fêtes. La construction se déroulera l’année prochaine.

« Les gens qui ont des maisons actuellement vont vouloir acheter ces terrains ce qui va donner des opportunités d’avoir accès à d’autres d’acheter des maisons déjà bâties. Ça va aussi libérer des logements. Il y aura ainsi un certain mouvement pour l’habitation », de dire la directrice générale.

Juste à côté, il existe la Place de la Samare où il y a des terrains libres non bâtis. Ainsi, à l’heure actuelle, un six logements est en construction. Deux autres y seront sous peu aménagés dans la prochaine année.

Au printemps prochain, un autre important projet verra le jour à cet endroit. Il s’agit de la construction de deux bâtiments de seize logements (condos).

« Avec le télétravail, on voit vraiment que les gens sortent des grands centres pour venir s’installer en région. À l’heure actuelle, toutes les semaines des entrepreneurs nous contactent. De toute évidence, ils souhaitent venir développer ici. Ce sont de bonnes nouvelles pour Valcourt », mentionne Mme Boucher.

Dans les années à venir, Valcourt planche sur deux autres projets domiciliaires importants. « Nous visons entre 200 et 300 nouveaux terrains. De cette façon, notre zone blanche sera complétée. Donc, on ne pourra plus développer dans la Ville », avoue la directrice générale.

À l’Office municipal d’habitation (OMH), les logements sont presque tous habités. C’est complet aussi du côté des logements locatifs privés.

« Les travailleurs d’ici ou d’ailleurs ont de la difficulté à se trouver un logement dans la ville et même dans les environs de Valcourt. Par exemple, pour BRP, ce n’est pas évident de loger de nouveaux travailleurs », soutient Mme Boucher.

« Ça prend du monde pour faire vivre les commerces. C’est une roue qui tourne. Il faut juste qu’elle tourne sur le bon bord. Là aussi, il y a des entrepreneurs intéressés à notre secteur commercial. Par exemple, deux nouveaux restaurants viennent de s’installer à Valcourt », de dire la directrice générale.

L’enjeu demeure l’accès à un médecin de famille. Un comité se penche actuellement sur cette problématique.