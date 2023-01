35 ans : l’usine Domtar de Windsor toujours jeune et moderne

Le 8 octobre 1987, l’usine Domtar de Windsor produisait sa première feuille de papier à 6 h 10 du matin. C’était il y a 35 ans et Domtar mettait ainsi en fonction son site actuel. Cette usine moderne offre aujourd’hui environ 875 emplois dans la région et génère plus d’un milliard de dollars en retombées économiques.

La pérennité de l’usine passe d’abord par le savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Comme le souligne Sylvain Bricault, directeur général de l’usine, « beaucoup de travail, de collaboration et d’engagement furent nécessaires pour faire naître notre usine. Nous avons eu la chance d’avoir une usine ultramoderne que nous avons gardée performante durant toutes ces années grâce au travail quotidien, aux bonnes idées et à la volonté d’améliorer nos façons de faire de nos employés et retraités. »

Les nombreuses certifications environnementales qu’elle a acquises et maintenues à travers le temps lui permettent d’opérer en mettant en place des mesures de protection environnementale importantes pour les générations actuelles et futures. C’est aussi la seule usine en Amérique du Nord qui possède la certification européenne Écolabel qui tient compte de l’ensemble du cycle de vie du produit. En octobre, l’usine a reçu une mention Distinction de la part de la Fondation estrienne en environnement pour la valorisation des résidus papetiers. En 2021, 98,5 % des résidus papetiers ont été valorisés, par exemple, en enrichissant la terre pour accélérer la croissance des arbres.

« En plus du respect de toutes les normes gouvernementales en vigueur, chaque année, nous nous efforçons de trouver de nouvelles manières de réduire notre impact environnemental. Du transport à la valorisation des résidus en passant par nos pratiques en forêt, tout est scruté à la loupe dans le but d’adopter une approche durable pour l’environnement et notre communauté », explique Sylvain Bricault.

L’héritage de l’industrie papetière est bien enraciné dans la région. L’usine Domtar de Windsor, jeune de ses 35 ans, profite de l’expérience acquise sur plusieurs générations pour rester en tête de file de l’industrie et tisser avec les jeunes générations la fibre de l’avenir.

Texte par Antoine Kack, conseiller aux communications