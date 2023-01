La Coop de Stoke se joint à Ici Coop

Stoke — Lors de l’assemblée spéciale du 17 octobre, les membres de la Coop de solidarité des Stokois et des Stokoises ont décidé de se joindre à Ici Coop, le réseau de coopératives d’alimentation du Québec. Ainsi, quatre scénarios seront analysés de près au cours des prochains mois.

En adhérant à Ici Coop, les coopératives profitent d’une panoplie de services professionnels adaptables aux besoins. Les membres ont accès à diverses ententes commerciales, à une gamme de produits vendue exclusivement dans les coops du réseau, à un programme davantage pour les membres.

Mais, pour la Coop de solidarité des Stokois et des Stokoises, c’est avant tout de savoir quelle option est la plus rentable dans l’éventuelle ouverture du magasin général.

« Ils ont vraiment une gamme de services professionnels étendue allant de l’étude de marché, de la façon de faire pour trouver un directeur général, en passant par les assurances et par les enjeux de marketing. C’est une coop qui aide les coopératives. Ils ont beaucoup d’expertise. C’est Alain Fournier, directeur de la commercialisation chez Ici Coop, qui nous accompagne », souligne Elizabeth Giroux Cloutier, présidente du conseil d’administration de la Coop de solidarité des Stokois et des Stokoises.

M. Fournier aura donc à faire la mise à jour de la viabilité du projet en calculant le coût du projet par rapport aux éventuels revenus.

« Cette analyse-là est celle qui servira à aller chercher le financement. Il a déjà commencé à effectuer ses travaux. C’est certain qu’il y a des coûts professionnels, mais ça vaut vraiment la peine », affirme Mme Giroux Cloutier.

Pour être membre, il en coûte 200 $ à la Coop de Stoke. « Après quoi, la Coop a accès aux services professionnels à des coûts réduits. Il va remettre à jour tous nos chiffres. Il va calculer les volumes de vente par rapport à la population desservie », soutient la présidente de la Coop.

Trois scénarios

Trois scénarios seront scrutés par le spécialiste. Dans un premier temps, on analysera les coûts et les revenus pour uniquement un magasin général. La deuxième option est le magasin général avec des pompes à essence. Puis, il y a un magasin sans essence, mais avec des logements. Finalement, on analysera l’option du magasin général avec logements et essence.

« Il va donc évaluer le coût et les revenus de ces quatre modèles. Nous aurons la possibilité de choisir le meilleur », de dire Mme Giroux Cloutier.

En 2023, la Coop de solidarité des Stokois et des Stokoises devrait donc être en mode réalisation pour une ouverture possible au début de l’année 2024.