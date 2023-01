Saint-Denis hausse sa taxe foncière de 12,4 %

Saint-Denis-de-Brompton – Les élus de Saint-Denis-de-Brompton ont adopté un budget prévoyant une hausse de 12,4 % de la taxe foncière.

Ainsi, dans un budget de 8,2 M$, la taxe foncière passe de 0,44 $ à 0,50 $ du 100 $ d’évaluation. Selon les autorités municipales, malgré cette augmentation substantielle, la taxe foncière demeure une des plus basses au Québec pour une municipalité de cette taille.

D’une façon globale, le compte de taxes moyen totalisera près de 2 728 $ cette année. Cette hausse, pour une résidence unifamiliale moyenne évaluée à près de 417 000 $, s’élève à 10,8 %.

Outre la situation économique exceptionnelle sous le joug de l’inflation, des dépenses sur lesquelles la municipalité n’a aucun contrôle ont encore bondi. Les quotes-parts de la MRC ont grimpé de 44 500 $, après avoir gonflé de 60 000 $ l’an dernier. S’ajoute à cela la facture de la SQ qui a elle aussi fait un saut de 62 400 $, suivant un bon de 58 000 $ l’année précédente.

Le budget dédié au transport a dû être majoré de 12 %, particulièrement attribuable à la hausse du prix du gravier et des abrasifs. Même scénario pour les dépenses en hygiène du milieu qui subissent une augmentation de 5 % en raison principalement de la hausse des coûts des produits chimiques nécessaires au traitement des eaux.

« À tort, notre municipalité est considérée riche en raison notamment de notre richesse foncière uniformisée (RFU) et cela nous nuit énormément, constate le maire Daniel Veilleux. Cela nous prive parfois même de subventions. J’ai fait la demande lors de la dernière séance du conseil à la MRC de revoir le mode de contribution des municipalités en proposant des clés de partage basées sur le nombre de citoyens, sur la RFU et une plus grande contribution de tous les membres », indique celui qui est parmi les quatre maires à avoir voté contre le budget de la MRC en novembre dernier.

Par ailleurs, les autorités municipales soulignent le fait que l’entente avec la Ville de Sherbrooke pour la desserte complète en service incendie aura permis une économie d’environ 350 000 $.