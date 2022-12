Une augmentation de 8 % du compte de taxes à Val-des-Sources

Val-des-Sources — Réunis en en séance extraordinaire le lundi 19 décembre dernier, les élus de Val-des-Sources ont adopté le budget 2023 de la municipalité. Comme expliqué par le maire Hugues Grimard lors de cette soirée, la ville se devait de composer avec des réalités touchant d’une part des pertes de revenus et d’autre part, une hausse de dépenses au sein de plusieurs postes budgétaires.

C’est donc principalement ce qui explique une hausse marquée du compte de taxes de l’ordre de 8 % pour la prochaine année. Il est important de mentionner que dans le but de limiter la hausse, la ville a choisi d’approprier une somme de 132 800 $ du surplus accumulé. Ceci dit, à titre explicatif, l’augmentation du compte de taxes des contribuables pour une résidence moyenne, évaluée à 123 000 $, sera de 277 $ en 2023.

La collecte des matières résiduelles, des carburants, de l’abrasif, asphalte, produits chimiques aux usines de traitements, frais supplémentaires liés à la dette, le service de police de la sureté du Québec, ainsi que la quote-part de la MRC, figure au cœur des hausses principales de dépenses.

Pour ce qui est des pertes de revenus annoncées, celles-ci se traduisent par une réduction de la péréquation, d’une baisse au niveau des inscriptions de loisirs et d’une diminution des ventes d’actifs. La municipalité indique avoir pris en compte le fait qu’une nouvelle convention collective entrera en vigueur en 2023, ce qui aura également un impact significatif sur l’état des finances municipales.

Malgré les défis financiers auxquels la municipalité doit faire face, celle-ci entend maintenir son engagement à poursuivre les améliorations aux infrastructures, améliorer le niveau de qualité de vie et offrir des services à la hauteur des exigences des citoyens de Val-des-Sources, et ce au meilleur coût possible.

Il faut aussi dire que plusieurs projets d’importances sont actuellement prévus en 2023, soit notamment la réfection d’une partie des rues Saint-Jean-Baptiste et de la 5e Avenue, la mise à jour du serveur, le surfaçage de rues, la mise à niveau de l’usine de filtration, la réfection de la surface du terrain de tennis du parc du Centenaire, ainsi que l’achat d’appareils respiratoires pour la protection des pompiers.

Pour ce qui est des objectifs de développements indiqués dans les pages du budget 2023, nous retrouvons : la diversification économique, la mise en valeur du site de la Mine Jeffrey, l’ensemble résidentiel et la mise en place d’outils pour être attractifs.

« Depuis plus d’une décennie, nous avons ajusté nos différents postes budgétaires au fur et à mesure, ce qui nous laissait peu de marge de manœuvre cette année. Ce n’est pas de gaieté de cœur que nous annonçons ces hausses, mais les membres du conseil et moi sommes convaincus qu’il était nécessaire de le faire afin de maintenir une saine gestion financière de la Ville pour assurer un avenir prospère », souligne le maire Hugues Grimard.