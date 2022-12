Herwood procède à la modernisation de ses équipements

Windsor —La compagnie Herwood, une entreprise de Windsor spécialisée dans la fabrication de palettes de bois, procédera sous peu à la modernisation de ses équipements pour faire face entre autres à la pénurie de main-d’œuvre.

« Ces équipements vont arriver à l’automne 2023. Nous allons sans doute repousser l’installation en décembre. Dans le cadre de l’événement international Interpal, qui se tient à Montréal pour une première fois, nous allons recevoir de nombreux invités. Nous ne voulons pas les accueillir pendant que nous procédons à l’installation », raconte Jason Wheeler, président de la compagnie Herwood.

Le coût de ces équipements est évalué à quelque 1,5 M$. « Ce sont tous des équipements de transformation. C’est pour l’automatisation et pour améliorer nos procédés, ce qui nous permettra d’augmenter notre capacité de production », insiste M. Wheeler.

Annoncé en août 2021, ce projet d’agrandissement (6 millions $), incluant la modernisation de l’équipement, a permis de conserver les emplois actuels.

« Nous ne sommes pas dans une période où nous pouvons créer des emplois. Il n’y a pas de travailleurs disponibles. L’objectif, c’est d’automatiser et de faire le plus possible avec le même nombre de personnes. Et tant mieux si nous pouvons réussir à engager quelques personnes à travers tout ça. Pour notre part, nous sommes allés vers les travailleurs étrangers », soutient le président de la compagnie.

Au cours de la dernière année, la compagnie Herwood a aussi fait l’acquisition du bâtiment qu’elle louait dans le parc industriel de Windsor, au 100, rue J.-E.-Lemieux. Cette usine est déjà en opération.

Herwood est une entreprise familiale qui opère depuis 1945 sous la gestion de quatre générations de la famille Wheeler. Sa clientèle grandissante est située au Québec, en Ontario ainsi que dans l’est du Canada et des États-Unis.