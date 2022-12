Nomination chez Alliance Magnésium

Danville – Le président et chef de direction d’Alliance Magnésium, M. François Perras, est heureux d’annoncer la nomination de Mme Judith Gorog à titre de vice-présidente et cheffe de la direction des finances de l’entreprise.

Judith Gorog possède plus de 20 années d’expérience dans la direction financière d’entreprises majeures notamment chez Rio Tinto Iron and Titanium et au sein du groupe ArcelorMittal. Elle possède une connaissance fine du secteur des minéraux critiques et de la gestion de projets d’envergure dans des entreprises manufacturières. Elle détient un baccalauréat et une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Liège en Belgique.

« Le projet d’Alliance Magnésium de réhabiliter les résidus miniers de serpentine pour en faire du magnésium et éventuellement d’autres minéraux critiques requiert des talents et expertises variés tant en termes de gestion, de stratégie que de financement. C’est pourquoi je suis fier que Judith Gorog ait accepté de se joindre à nous pour le démarrage de notre ambitieux projet. Nous avons besoin de la contribution d’une personne de son calibre pour mettre en place des systèmes efficaces et performants. Pour avoir travaillé avec elle, je salue sa rigueur, son éthique et son engagement à trouver des solutions innovatrices pour faire arriver les projets en équipe. », François Perras, président et chef de la direction d’Alliance Magnésium.