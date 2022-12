Les produits de la microbrasserie Moulin 7, maintenant disponibles en cannettes

Val-des-Sources — Depuis le vendredi 2 décembre dernier, il s’avère maintenant possible de se procurer la très grande majorité des différentes bières de la microbrasserie Moulin 7, en format cannettes de 473 ml.

Il s’agit d’un pas de géant pour l’entreprise valsourcienne, car en plus d’améliorer de manière directe et concrète l’offre à ses clients, le projet qui aura nécessité des investissements avoisinant les 500 000 $ permettra également aux copropriétaires Yan St-Hilaire et Danick Pellerin, de non seulement stabiliser leur main-d’œuvre, mais aussi de maximiser la productivité, augmenter de manière substantielle son réseau de distribution tout en réduisant par la bande, son empreinte écologique au niveau des transports.

« La microbrasserie est en opération depuis huit ans et dès le départ nous avions le projet de nous établir en offrant des produits en cannettes. Cependant, devant faire face à la réalité financière que représente le lancement d’une entreprise, nous avons dû faire des choix à l’époque et c’est pourquoi nous avons alors opté pour les cruchons, une décision favorable, que nous ne délaissons pas pour autant et qui nous distingue encore aujourd’hui. Cela dit, il y a quelques années, le projet est revenu sur la table et à ce moment-là, nous avons décidé de nous lancer et d’investir dans un système d’encannage. », de relater M. Pellerin.

Ce dernier ajouta également que le créneau de la canette facilitera aussi grandement le développement des points de vente, alors que la distribution de départ se fera auprès de 250 commerçants à travers la province et cela pourrait même s’étendre à plus de 350 dans un avenir pas si lointain.

« Le fait que nous n’ayons pas besoin de réacheminer les contenants, comme nous le faisons actuellement avec les cruchons, fait en sorte que les coûts s’avèrent différents et nous avons ainsi un bassin de services beaucoup plus élargis. », de conclure l’entrepreneur.

Toujours de fervents ambassadeurs de l’achat et du développement local, messieurs Pellerin et Saint-Hilaire ont confié le mandat de création des imprimés de cannettes à la firme Virage Multimédia de Val-des-Sources, laquelle s’est d’ailleurs inspirée de véritables photos d’époque pour faire le travail, dont plusieurs étaient directement issues des coffres de la société d’histoire.