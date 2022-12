Lancement du programme Emplois d’été Canada 2023

Richmond-Arthabaska – La période de dépôt des appels de projet est maintenant ouverte dans le cadre du programme Emplois d’été Canada (EEC) pour la saison 2023. Ce programme fédéral permet la création et le financement d’emplois durant la période estivale pour les organismes, municipalités ou les petites entreprises de 50 employés ou moins.

Les employeurs ont jusqu’au 12 janvier pour soumettre leur demande afin d’embaucher des jeunes de 15 à 30 ans dans des emplois durant l’été. Les projets retenus sont notés en fonction de critères nationaux mais aussi sur des priorités locales. « Ce programme est une excellente façon d’offrir des postes et des services aux citoyens durant la période estivale, mais également pour les jeunes afin d’aller chercher une belle expérience sur le marché du travail. L’an dernier, plus de 850 000$ ont été octroyés afin de créer 255 postes à des jeunes de 15 à 30 ans dans plus de 150 organisations dans la circonscription. » a mentionné Alain Rayes.

Le député invite les organismes, les municipalités et les entreprises de 50 employés et moins à soumettre une demande et à informer son bureau du dépôt de la demande afin qu’un suivi soit effectué. Pour toutes questions en lien avec le programme Emploi d’été Canada, il est possible de prendre contact avec le bureau du député au 819-751-1375 ou par courriel au alain.rayes@parl.gc.ca