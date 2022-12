L’impact de l’inflation sur les organismes communautaires

Val-Saint-François —Les organismes communautaires du Val-Saint-François doivent eux aussi subir l’inflation. Certains sont touchés plus durement que d’autres.

« Comme les autres entreprises, les organismes communautaires ont des achats, des dépenses et des salaires. Tous ces postes budgétaires là sont impactés. Malheureusement, ce ne sont pas tous les organismes qui ont une augmentation de leur financement suivant la courbe de l’inflation. Donc, la capacité d’agir des organismes est directement touchée », raconte Diego Scalzo, directeur général de la Corporation de développement communautaire du Val-Saint-François.

D’une façon concrète, les services de dépannage alimentaire reçoivent leur nourriture de Moisson Estrie. En matière de transport, le coût de l’essence a doublé. « La MRC a dû subventionner des organismes (10 000 $) juste pour combler cette différence-là. La MRC ne sera pas là tous les ans. On ne sait pas quelle sera la situation l’an prochain », s’inquiète M. Scalzo.

Selon lui, la population a une responsabilité en cette période plus difficile. « Les gens peuvent faire des dons. Actuellement, la Maison de la famille Les Arbrisseaux procède à sa campagne de financement. Il faut aussi les supporter lorsqu’ils font des revendications. C’est la façon la plus directe des encouragés » de dire le directeur général de la CDC.

Il estime que, malgré la situation économique difficile, les gens continuent à être très généreux. Il y a aussi beaucoup de support du côté municipal.

« Les municipalités sont conscientes que les organismes jouent un rôle essentiel dans les communautés pour assurer un tissu social adéquat. Les gens sont toujours généreux, surtout dans le temps des Fêtes. La cueillette de dons est toujours au rendez-vous », soutient M. Scalzo.

Il croit que les gens doivent changer certaines habitudes pour contrer la période d’inflation. « Par exemple, les citoyens peuvent cuisiner plus et faire du covoiturage. Ils peuvent réduire leur consommation. En diminuant l’eau chaude, il est surprenant de voir les économies à la fin de l’année », mentionne-t-il.

Les gens les plus vulnérables face sont les personnes seules et les aînés. « Les fonds de pension et de retraite ne couvrent pas les augmentations occasionnées par l’inflation. Pour eux, leur pouvoir d’achat diminue sérieusement. »

Selon lui, avec la pénurie de la main-d’œuvre, les salaires augmentent partout. C’est de plus en plus difficile d’embaucher. D’ailleurs, à la CDC du Val-Saint-François a tenté d’embaucher un agent de développement, mais sans succès.

« Nous avons dû retourner en affichage et revoir notre stratégie. Les gens magasinent leur emploi ; ils ont le choix. Ils négocient leur salaire et les avantages sociaux », termine-t-il.