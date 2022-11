Un nouveau levier pour agir sur le développement des territoires

Val-des-Sources – La MRC des Sources vient tout juste de lancer le premier appel à projets du Fonds créativité et innovation, un fonds pour développer des solutions aux enjeux des communautés rurales. Contrairement à la plupart des fonds, le Fonds créativité et innovation soutient le processus d’idéation et de recherche de solutions plutôt que la mise en œuvre de la solution en soi.

Ce nouveau levier de développement territorial permettra à des citoyens, à des employés et à des entrepreneurs de recevoir une compensation financière en salaire pour approfondir un enjeu de leur communauté. De plus, ils pourront bénéficier de l’accompagnement d’une conseillère en développement collaboratif pour les alimenter durant leurs périodes créatives et les soutenir dans les moments de concertation avec le milieu.

« Avec le rythme effréné des dernières années et la rareté de main-d’œuvre, nous nous sommes aperçus que le temps est devenu une denrée rare et que, malgré la meilleure des volontés et l’urgence de l’enjeu qu’on perçoit, on arrive rarement à trouver un porteur de projet qui est disponible pour approfondir une solution, pour la remettre en question et pour développer des modèles qui sortent complètement de la boîte. Avec le Fonds créativité et innovation et la montée de l’entrepreneuriat à temps partiel, on fait le pari que nous arriverons à trouver des gens intéressés à consacrer une partie de leurs heures de travail à innover », explique Hugues Grimard, préfet de la MRC des Sources.

Une séance d’information aura lieu le 14 novembre à 15 h afin de présenter l’ensemble des modalités entourant le dépôt de projets. Les thématiques visées par l’appel à projets sont très variées. Elles doivent principalement avoir un lien avec les 17 objectifs du développement durable et l’Agenda 21 du territoire.

« Nous sommes très fiers de la mise en place de ce nouveau fonds. Dans la Région des Sources, nous essayions de repousser les limites de l’innovation, nous sommes habitués de faire autrement. Avec le Fonds créativité et innovation, nous nous donnons les moyens de soutenir le travail de personnes engagées qui veulent prendre le temps de réfléchir à leur milieu pour le transformer », affirme Pierre Therrien, préfet suppléant et représentant du Conseil de la MRC des Sources pour les dossiers de développement territorial.

« Au nom de ma collègue Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, je salue l’initiative de la MRC des Sources visant à favoriser l’innovation et le développement territorial. J’ai espoir que ce projet permettra de concrétiser des idées prometteuses pour la communauté! », mentionne André Bachand, député de Richmond.

Le Fonds créativité et innovation dispose d’une enveloppe de 50 000 $ pour le premier appel à projets. La réalisation de cette initiative à travers le GYM A21 a aussi été rendue possible grâce à la participation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du volet Projet « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité.

Les personnes intéressées à déposer un projet ont jusqu’au mercredi 11 janvier 2023 à minuit. L’ensemble des détails concernant le Fonds créativité et innovation se retrouvent sur le site web gyma21.com et les porteurs de projets peuvent contacter Mme Mélanie Gendron St-Onge s’ils ont besoin de plus de détail ou d’appui dans la rédaction de leur dossier de candidature.