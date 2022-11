Comment réussir les virages technologiques et organisationnels nécessaires

Richmond - La 5e édition de Performance PME du Val-Saint-François aura lieu le jeudi 24 novembre 2022 de 8 h 30 à midi au Parc historique de la Poudrière de Windsor et elle comprendra un dîner réseautage pour ceux qui désirent y prendre part. Cette activité souhaite démystifier les différentes interventions possibles dans une démarche de changements au sein d’une entreprise. Cet événement est possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Qu’il s’agisse d’acquisition d’équipements, d’automatisation des processus, de l’intégration du numérique ou toute autre initiative permettant aux entreprises d’améliorer leur rendement et productivité, l’idée est de permettre aux entrepreneurs de prendre connaissance des nombreux outils et intervenants disponibles afin qu’ils puissent bien se propulser dans ce virage, en empruntant le bon chemin.

L’activité comprendra des présentations d’exemples de projets de virages technologiques et/ou organisationnels réussis dans une variété de secteurs d’activités. Les entreprises qui partageront leurs expériences sont : Usinatech, Herwood, La confrérie des artisans brasseurs, La Shop Traiteur, Savon des Cantons et Soudure Bess Design. Les collaborations fructueuses entre les entrepreneurs et les institutions seront mises de l’avant, et à la suite de l’activité, une offre de soutien et d’accompagnement sera offerte à ceux souhaitant entreprendre une démarche de changement.

Les membres du comité organisateur font partie de la Table de la main-d’œuvre du Val-Saint-François. Cette table est composée de différents organismes et partenaires œuvrant au sein de la MRC. Nous y retrouvons des intervenants de Développement Val-Saint-François, du Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François, de Service aux entreprises Estrie, du Centre de services scolaire des Sommets, des Carrefour jeunesse emploi de Richmond et du comté de Johnson et d’ADN Emploi.

Le coût de participation est de 20 $ avec le dîner et de 10 $ pour l’activité seulement. Pour vous inscrire, consultez les pages Facebook ou LinkedIn de Développement Val-Saint-François et du Centre d’aide aux entreprises (CAE) du Val-Saint-François ou suivez le lien : https://lc.cx/-R3zqP