La Chambre de commerces et d’entrepreneuriat des Sources à l’écoute de leurs membres

Région des Sources ー La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et son président-directeur général, monsieur Charles Milliard sont invités par la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) afin de constater les succès économiques et les défis de la Région des Sources le 27 octobre prochain. M. Milliard et son équipe auront la chance de découvrir le GymA21, nouveau lieu de rencontres intersectorielles, en plus de visiter l’entreprise ABS Remorques lors de sa tournée. Cette visite de la FCCQ permettra à l’équipe et les administrateurs de la CCES de promouvoir la diversité économique de la Région des Sources, mais aussi les réels enjeux auxquels nos entreprises font face.

Les enjeux des entreprises de la Région des Sources

La CCES se retrouve en plein mois d’adhésion lors de la visite de M. Milliard. À la suite du sondage effectué auprès des entreprises de la région cet automne et un atelier de travail avec les administrateurs, la CCES a pu constater les enjeux actuels des entreprises et a réalisé l’importance d’aller sur le terrain pour rencontrer les entrepreneurs, discuter avec eux et échanger. La CCES collabore avec l’équipe de la SADC des Sources et la MRC des Sources pour faire ces démarches. À l’aube d’une récession, la rareté de main-d’œuvre n’est pas le seul défi auquel nos entrepreneurs font face. L’approvisionnement, l’augmentation des coûts et l’épuisement sont certains des défis vécus sur le territoire.

Une adhésion gratuite

En plus de faire du terrain pour les semaines à venir, la CCES organisera une activité pour les nouveaux membres et les nouvelles entreprises du territoire le 9 novembre au Wagon Volant de Wotton. C’est une activité gratuite, qui permet de connaître les services de la CCES et de rencontrer d’autres entrepreneurs de la région.

Pour une deuxième année consécutive, la Caisse Desjardins des Sources offre l’adhésion à la CCES gratuitement pour les entreprises de la région des Sources n’ayant jamais été membre de celle-ci. Les travailleurs autonomes, les gestionnaires et les entrepreneurs peuvent donc, sans engagement de leur part, profiter des services et avantages offerts par la CCES.