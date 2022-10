Un homme originaire de Richmond, au cœur d’une entreprise québécoise en plein essor

Actualités-l’Étincelle — Comme on le sait tous, de nos jours le commerce en ligne prend de plus en plus de place dans les habitudes de consommation de la population. De ce fait, certaines entreprises tentent de tirer leur épingle du jeu en concurrençant des géants tels qu’Amazon. C’est exactement le défi que s’est lancé il y a quelques années, un entrepreneur natif de Richmond, Jordan Arshinoff Foss.

Ayant cofondé Xpedigo, en compagnie de Paul-Henri Erhard en 2016, l’entreprise s’est spécialisée dans la livraison dite « du dernier kilomètre ».

Dès lors, les hommes d’affaires bénéficiaient d’une infrastructure technologique développée à l’interne, qui était proactive et des plus performantes, leur permettant de répondre adéquatement aux demandes du marché. Toutefois, la croissance exponentielle, notamment influencée par l’arrivée de la pandémie de Covid-19, confronta les deux entrepreneurs au besoin d’améliorer le volet logistique et opérationnel de leur entreprise.

C’est donc au terme de plusieurs semaines de discussions avec Michael Cotnoir et François Levesque de l’entreprise Tecor Transport, qu’une fusion s’est officialisée avec ces derniers en décembre 2020. Il s’agissait d’un compétiteur important, qui se retrouvait pour sa part, avec des besoins complètement inverses.

« Lorsque nous en sommes venus à l’évidence qu’il s’agissait d’un mariage parfait d’un point de vue complémentarité, ainsi que de vison du client et des affaires, nous avons communément décidé de fusionner nos activités et de fonder officiellement Obibox. », de commenter Arshinoff Foss, lors d’un entretien téléphonique.

Aujourd’hui solidement implanté dans son domaine, Obibox est en mesure de concurrencer efficacement Amazon, en acheminant certains colis aux clients, plus rapidement que ce dernier.

« Les forces communes de notre nouvelle équipe font en sorte que dans la grande région de Montréal, nous sommes en mesure de livrer le jour même. Un simple exemple, des gens peuvent commander chez notre client Altitude Sport le matin et recevoir leur marchandise aussi vite qu’en après-midi, c’est cela Obibox. Avec six centres de tri à travers la province, nous employons 70 personnes à temps plein et sommes fiers de pouvoir compter sur l’appui de plus de 250 partenaires livreurs. Comme nous avons pour objectif de décarboniser au maximum nos activités d’ici 2030, nous avons également 20 camions électriques en circulation, afin de nous assurer de bien répondre aux différents besoins, sans contribuer négativement au niveau des GES. », de poursuivre Jordan Arshinoff Foss.

Celui qui a vu le jour, grandi et demeuré dans la petite municipalité de Richmond, jusqu’à son départ pour la métropole vers l’âge de 19 ans est un autre exemple probant d’entrepreneur chevronné, dont le succès rejaillit sur toute une communauté et sa région.

« Nous travaillons à développer une entreprise de livraison qui saura révolutionner et responsabiliser l’industrie, un colis à la fois. », a-t-il conclu, avec un sourire de satisfaction dans la voix.