Une excellente année de travail pour le CAE du Val Saint-François

Richmond — Alors que la pandémie de la COVID-19 semble vouloir nous donner un peu de répit, le CAE du Val-St-François a pu tenir son assemblée d’information en présentiel pour la première fois depuis 2019.

Le président, Michel Champagne, s’est dit fort heureux, que malgré le contexte économique actuel, plusieurs personnes âgées entre 18 et moins de 40 ans se soient lancés en affaires grâce à leur produit financier du Fonds d’investissement jeunesse correspondant à un prêt sur cinq ans à 0 % pendant les deux premières années. Tous les membres du conseil d’administration sont très heureux de constater l’impact très positif de notre fonds sur l’entrepreneuriat jeunesse et sur l’économie régionale.

D’autres entrepreneurs, déjà en affaires, ont fait croître leur entreprise ou ont innové pour faire vivre leur projet par notre Fonds d’investissement régulier ou par l’entremise du Fonds d’aide et de relance régionale (FARR).

Le CAE est fier d’annoncer que pour l’année 2021-2022, 28 dossiers, représentant des sommes de 1 596 450 $, ont été autorisés par le conseil d’administration du CAE. De ce nombre de dossiers, 3 ne se réaliseront pas tandis que les investissements en cours se résument de la façon suivante : 11 dossiers pour le Fonds stratégie jeunesse (218 000 $) ; huit dossiers pour le Fonds d’investissement régulier (279 500 $) ; trois dossiers en attente d’un déboursé (509 950 $) et trois dossiers pour le Fonds d’aide et de relance régionale (54 000 $). Il s’agit donc d’investissements totaux de plus d’un million $ pour 25 dossiers.

Le CAE s’est impliqué, en temps et en argent, dans de nombreux projets porteurs par l’entremise de sa nouvelle ligne d’affaires Développement économique locale. L’objectif principal de ce nouveau service consiste à améliorer les contextes économiques de différentes communautés de la région du Val-Saint-François. Ainsi, le CAE a travaillé et réalisé six dossiers de développement économique local (87 980 $) et cinq dossiers d’aide technique spécialisée (38 500 $).

On a enfin profité de la tribune pour remercier les différents partenaires qui se sont impliqués dans les dossiers avec le CAE et M. Champagne a chaudement remercier la ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l’Honorable Pascale St-Onge pour la très grande confiance qu’elle a fait part, envers notre organisation. Il est possible de les consulter en visitant le site Internet du CAE Val-Saint-François, en téléphonant au 819 826-6571.