Le Val-Saint-François en mode séduction pour attirer de jeunes professionnels en région

Windsor – Du 9 au 11 septembre dernier, Place aux jeunes Val-Saint-François a eu le plaisir de faire découvrir la MRC du Val-Saint-François à sept jeunes professionnels intéressés à s’établir dans notre belle région.

Pendant le séjour exploratoire, les participants ont découvert la région à travers de multiples rencontres inspirantes. La présentation d’organismes du milieu et de leurs services, des entreprises dynamiques et leurs produits locaux ainsi que différents attraits de la région ont permis de faire le tour du territoire. Les participants ont également reçu des informations sur ce que la région peut leur offrir que ce soit au niveau de l’emploi, le soutien et les services en entrepreneuriat, la qualité de vie exceptionnelle qu’on y retrouve et l’accès à la propriété en comparaison avec la réalité des grands centres.

Afin de leur souhaiter la bienvenue en région, des élus municipaux, des représentants d’organismes et de la communauté ont participé au 5 à 7 d’accueil qui s’est déroulé au Musée de l’ardoise de Richmond. Les participants ont ainsi eu l’occasion d’échanger avec des élus au sujet de leur municipalité, des charmes de la région et des opportunités qu’elles recèlent. Cette activité est toujours un moment fort pour les participants qui apprécient cet accès privilégié aux représentants de la communauté.

Place aux jeunes Val-Saint-François et le Carrefour jeunesse-emploi du comté de Johnson tiennent à remercier tous les précieux partenaires du séjour. La contribution financière de la MRC du Val-Saint-François permet de rendre le séjour exploratoire en région inoubliable. Grâce à la généreuse implication de tous, les participants ont vécu un séjour au-delà de leurs attentes qui leur a d’ailleurs laissé une excellente impression au sujet de notre belle région. Nous souhaitons que notre séjour permette à nos municipalités d’avoir de nouveaux citoyens dans le futur!

Pour toutes informations supplémentaires concernant les séjours exploratoires ou les services offerts par Place aux jeunes Val-Saint-François, contactez Marie-Soleil Maurice par téléphone au (819) 845-5900 ou par courriel au paj-vsf@cjejohnson.org . Vous pouvez également consulter le site Internet www.placeauxjeunes.qc.ca.