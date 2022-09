Visite du parc industriel et découverte des projets à venir

Val-des-Sources – Après un congé forcé lié à la COVID-19, le parc industriel de Val-des-Sources accueillera de nouveau les citoyens pour un circuit découverte de certaines entreprises et projets à venir.

Le trajet se fera entièrement en autobus et s’arrêtera chez les entreprises suivantes : Alliance Magnésium, qui aura son kiosque au Carrefour d’innovation sur les matériaux de la MRC des Sources (CIMMS), Nordik Blades et Éco-Modulaire des Sources. Des activités d’interprétation, visites et dégustations auront lieu également chez Fromages Latino et Microbrasserie Moulin 7.

Deux départs auront lieu, soit un en avant-midi et un en après-midi. Le circuit, d’une durée approximative de trois heures, est sur réservation seulement. Il suffit de téléphoner au 819 300-0933 ou d’écrire à communication@valdessources.ca afin de réserver votre place.

Plusieurs des entreprises visitées ont également des emplois disponibles! Les visiteurs sont encouragés à amener leur CV. De plus, pour ceux qui ne souhaitent pas participer aux visites, mais qui ont un intérêt pour les emplois, il sera possible de se présenter directement sur place pour déposer une candidature et rencontrer les responsables entre 10 h et 12 h. Trouvez une liste des emplois disponibles au https://valdessources.ca/activites/visite-du-parc-industriel/

« La dernière fois que les gens ont pu visiter le parc industriel, c’était en 2019. Depuis ce temps, il a bien évolué et nous sommes fiers de le présenter à la population. Nous avons de belles entreprises et des projets intéressants à venir également. J’encourage les citoyens intéressés à participer à cette activité enrichissante », estime Hugues Grimard, maire de Val-des-Sources.