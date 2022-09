Une Cellule de Propulsion pour entrepreneurs dans la MRC du Val-Saint-François

Val-Saint-François — Cet automne, les gens d’affaires de la MRC du Val-Saint-François à la barre d’une entreprise de moins de 20 employés pourront tirer profit d’une initiative unique : la Cellule de Propulsion pour entrepreneur. Un programme d’accompagnement stratégique offert en collaboration par le Centre d’aide aux entreprises (CAE) du Val-Saint-François, Développement de Val-Saint-François et avec la Clinique d’accompagnement entrepreneurial du Québec.

La Cellule de Propulsion vise à encourager les entrepreneurs de la région vers le succès afin d’élever la croissance de leur entreprise, améliorer les réflexes de gestion, briser l’isolement et recentrer l’entreprise en fonction de l’entrepreneur. Sur une période d’un an, une dizaine d’entrepreneurs se rencontrera dans le cadre de 10 ateliers de trois heures. Ces rencontres permettront un échange d’expérience sur diverses thématiques en lien avec la croissance de leurs activités.

« C’est une fierté pour le CAE de collaborer avec la Clinique d’accompagnement entrepreneurial du Québec et Développement Val-Saint-François pour la mise en place de ce programme terrain dans le Val-Saint-François. La Cellule de propulsion permet à l’entrepreneur de structurer la croissance de son entreprise tout en étant accompagné par des entrepreneurs-conseils et des accompagnateurs chevronnés. Ce programme concret cadre en tout point avec les besoins des petites entreprises de notre milieu », déclare Marc Ducharme, directeur général du Centre d’aide aux entreprises (CAE) du Val-Saint-François.

« Soutenir les entrepreneurs dans leurs initiatives de croissance est une priorité pour la MRC du Val-Saint-François. Cette collaboration offre un accompagnement qui a déjà fait ses preuves dans plusieurs régions du Québec. La Cellule de propulsion permet aux participants de réfléchir à leur modèle d’affaires tout en structurant leur entreprise pour atteindre la prochaine étape. Cette initiative contribue parfaitement au développement économique de notre MRC », précise Mélanie Chartré, coordonnatrice du service de développement économique de Développement Val-Saint-François.

« Avec la Cellule de propulsion, nous nous concentrons sur la vision et le désir de croissance de l’entrepreneur avec des outils pratico-pratiques qui lui permettent de réaliser son plan d’action et ainsi amener son entreprise vers de hauts sommets. Nos ateliers proposent à l’entrepreneur de passer du mode pompier, en éteignant les feux, en mode proactif. Nous souhaitons les voir évoluer comme entrepreneur-gestionnaire en contrôle de leurs affaires », explique monsieur Alexandre Vézina, entrepreneur-conseil et cofondateur de la Clinique d’accompagnement entrepreneurial du Québec.

Ce programme est rendu possible grâce à la contribution financière de la MRC du Val-Saint-François et du Centre d’aide aux entreprises du Val-Saint-François. Pour en savoir plus sur la Cellule de propulsion du Val-Saint-François, communiquez avec Marc Ducharme, directeur général du Centre d’aide aux entreprises (CAE) du Val Saint-François au 819 826-6571 ou par courriel au marcd@caevsf.com, Mélanie Chartré, coordonnatrice du service de développement économique de Développement Val-Saint-François au 819 826-6505 poste 212 ou par courriel au mchartre@val-saint-francois.com.