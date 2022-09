Stoke appuie le projet de construction d’un magasin général

Stoke – Les membres du conseil municipal de Stoke appuient la construction d’un édifice comprenant un magasin général et au moins deux unités de logement locatives au cœur du village.

C’est du moins ce qui ressort de la dernière séance du conseil tenue le 6 septembre dernier.

Dans sa résolution, la municipalité de Stoke mentionne que le territoire n’est pas pleinement desservi au niveau alimentaire et peut, dans certains secteurs, correspondre aux critères de « désert alimentaire » comme définis par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de l’Estrie.

Selon les élus, les 460 membres de la Coopérative de solidarité des Stokois et Stokoises, qui mène le projet actuellement, sont un gage de l’engagement et de la mobilisation de la communauté à voir le projet se réaliser.

« La Municipalité reconnait le haut potentiel du projet de générer des retombées sociales, économiques et communautaires pour sa population », souligne-t-on dans la résolution.

En conséquence, il est proposé d’appuyer la Coopérative de solidarité des Stokois et Stokoises dans ses démarches de financement et ses demandes de subventions afin de concrétiser son projet de construction d’un édifice, d’établissement d’un magasin général et d’aménagement d’unités de logement locatives au cœur du village.

La municipalité considère aussi que la pénurie de logements à Stoke comme un argument de poids pour la réalisation du projet.

Selon la résolution, le projet concorde avec différents axes de la Politique familiale municipale 2020-2023 (services, vie communautaire et habitation) et à l’une des orientations du Plan d’action de développement durable 2021-2023 (développer et valoriser une économie locale durable et dynamique).

La municipalité évaluera, dans le cadre de son exercice budgétaire 2023 et suivants, la possibilité de contribuer financièrement, dans le respect du cadre légal et de la capacité de payer des contribuables, à la réalisation du projet de la Coopérative.

La Coopérative de solidarité des Stokois et Stokoises tient le 14 septembre une réunion durant laquelle d’importantes décisions seront prises.