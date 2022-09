Un bilan positif pour la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources

MRC des Sources - L’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources (CCES) qui a eu lieu le 23 août 2022 dernier au GymA21 à Val-des-Sources a permis aux membres et partenaires d’apprécier l’étendue des projets et implications de la CCES a eu en 2021-2022.En ouverture d’assemblée, Mélanie Gendron St-Onges, conseillère en développement collaboratif, a présenté l’espace rénové du Gym A21 au sous-sol de la bâtisse au 309 Chassé à Val-des-Sources. Le GYM A21 est un lieu de rencontre intersectoriel. L’aménagement non conventionnel ainsi que les nombreuses ressources de ce lieu sont pensés et architecturés afin de faciliter et favoriser le développement des idées et la création de partenariats. Les joueurs de différents secteurs socioéconomiques pourront donc sortir de leurs propres bureaux pour échanger entre eux (ou se mêler à d’autres secteurs d’activité) sur des solutions pour leur entreprise, sur la reformulation de leur mission ou sur la création et le développement de structures innovantes et de partenariats.

Des partenaires ayant à cœur les entreprises et entrepreneurs de la Région des Sources

Les entreprises de la Région des Sources n’ayant jamais été membres ont pu profiter de l’adhésion gratuite en 2021-2022 grâce à la Caisse Desjardins des Sources. « Il nous fait plaisir de soutenir la dynamique chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources. De plus, grâce à l’adhésion gratuite, c’est 35 entreprises qui ont pu découvrir les événements, réseautages et formations de la CCES » — M. Éric Lafrenière, directeur général de la Caisse Desjardins.

La SADC des Sources a aussi soutenu financièrement la CCES en 2021-2022. « C’est un plaisir de contribuer pour les projets innovants de la CCES tels qu’Achète avec Georgette, les CHEFS et la structuration des communications de la CCES. » - Alain Blanchet, conseiller jeunesse à la SADC des Sources.

« Les partenariats que la CCES établit avec la Caisse Desjardins des Sources, la SADC des Sources et la MRC des Sources nous permettent de développer des projets innovants, tout en gardant le coût d’entrée et l’adhésion accessible pour les entreprises de la région. Merci à nos partenaires pour leur soutien! » - Thomas Deshaies, président 2021-2022 de la CCES.

Achète avec Georgette : déjà des retombées positives pour les entreprises locales

L’année 2021-2022 a permis de mettre en place dans plusieurs entreprises le programme de fidélisation Freebees. Dans la région des Sources, c’est 29 367$ qui ont été remis directement aux consommateurs en récompense pour les achats effectués dans les commerces participants! Achète avec Georgette est une initiative de la CCES pour encourager l’achat local dans la région des Sources, propulsé par la plateforme Freebees. Ce programme vous invite à magasiner près de chez vous, tout en recevant des remises en argent pour chacun de vos achats et en profitant des promotions saisonnières.

Un changement du conseil exécutif

Le nouveau conseil d’administration s’est réuni pour la première fois tout de suite après l’assemblée générale afin d’élire le nouveau conseil exécutif. Notons que Thomas Deshaies (PALCO) laisse sa place à Pier-Olivier Gouin (ABS Remorques) à titre de président de l’organisme. Charles-Antoine Leblanc (Virage Multimédia) vient pour sa part appuyer M. Gouin à titre de vice-président. Steve Pelletier (CJAN) fait partie du conseil exécutif à titre d’administrateur élu, Magalie Dubé (P. A. le prêt-à-manger) est maintenant secrétaire, et nouvellement administratrice, Audrey Michel (Boutique en vrac) a le poste de trésorière.

« Il me fait plaisir d’accepter le poste de président de la CCES. Je crois que les anciens présidents, Thomas Deshaies et Isabelle Lodge ont su, depuis la fusion des chambres de commerce de la région, amener la CCES à un autre niveau. Nous devons, à tous les instants, garder en tête l’intérêt des membres lors de nos prises de décisions et il me fera plaisir de le faire avec les autres administrateurs du conseil d’administration » - Pier-Olivier Gouin, président de la CCES.

Déjà plusieurs activités planifiées pour 2022-2023

Isabelle Lodge, directrice générale de la CCES a présenté lors de l’assemblée générale annuelle, les activités et projets à venir pour la CCES. Parmis ceux-ci, notons le Rallye automnal le 22 octobre 2022, la création d’une ligue de curling pour entrepreneurs à la fin octobre, l’accueil des nouveaux membres au Wagon Volant de Wotton le 9 novembre 2022, le party de Noël sous le thème de Gatsby le magnifique le 1er décembre 2022 à Saint-Camille, ainsi que plusieurs autres événements variés de réseautage, conférences ou formations.

Performance PME Interchambres 2022

Le premier événement de la CCES est Performance PME Interchambres le 28 septembre 2022 au Centre O3 de Val-des-Sources : une journée d’ateliers et conférences spécialement conçus pour les entrepreneurs et gestionnaires d’OBNL et de PME de l’Estrie. Les inscriptions sont ouvertes au : https://ccedessources.com/ppme2022/