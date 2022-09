100 900 $ pour les projets du Fonds de lutte à la pauvreté dans le Val-Saint-François

Val-Saint-François – En mai dernier, les organismes communautaires du Val-Saint-François qui interviennent en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale étaient invités à soumettre leurs projets dans le cadre du troisième appel à projets pour le Fonds de lutte à la pauvreté. Après analyse, la MRC est fière d’offrir une aide financière à six projets dans le Val-Saint-François.

Rappelons que cet appel à projets, réalisés en partenariat avec la Corporation de développement communautaire (CDC) du Val-Saint-François, est soutenu par le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) qui appuie le plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale (PAGIEPS), dans le cadre des Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale.

Les projets qui pouvaient être proposés devaient entre autres prioriser la mise en œuvre d’actions structurantes qui auront des effets à long terme et agiront sur les déterminants de la pauvreté et de l’exclusion sociale.

Les cinq projets qui ont obtenu un soutien dans le cadre du troisième appel à projets du Fonds de lutte à la pauvreté (PAGIEPS-FQIS) dans le Val-Saint-François sont :

Les Tabliers en folie pour le projet « Solidarité Val-Saint-François », en collaboration avec le Centre d’action bénévole (CAB) de Windsor et région, qui permet de maintenir un service de dépannage alimentaire en minimisant les impacts de l’augmentation des frais de livraison des denrées.

Le Rivage du Val-Saint-François pour le projet « Espace Val d’Art ». Ce projet permet de soutenir les personnes vulnérabilisées et marginalisées en créant des espaces accueillants pour dialoguer. Ces espaces permettront de trouver des façons créatives d’aborder certains thèmes et de partager des connaissances grâce à l’art.

Le Carrefour Jeunesse Emploi du comté de Johnson pour le projet « Enpowerment et participation citoyenne des jeunes NEEF (ni à l’emploi, ni aux études, ni en formation) du Val-Saint-François ». Ce projet offre l’opportunité aux jeunes de s’impliquer, d’apprendre, et de saisir des opportunités d’insertion sociale et économique. Il permet également au milieu d’enrichir ses pratiques d’intervention sociales et les connaissances sur la réalité des jeunes NEEF.

La Maison des Jeunes L’Initiative pour le projet « Réparons nos jeunes des effets de la pandémie ». L’aide aura permis d’offrir un service permettant aux étudiants du secondaire de s’engager au programme des déjeuners afin de favoriser une meilleure réussite et une bonne persévérance scolaire.

Les Nutri-Actifs de l’école Le Tremplin pour le projet « Dîner chaud ». Étant classée de milieu défavorisé, l’école primaire a mis en place un projet permettant de promouvoir une saine alimentation, déterminant important dans la réussite éducative des enfants.