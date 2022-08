Val-Saint-François – À la suite de l’analyse des dossiers déposés à la fin mai, la MRC du Val-Saint-François confirme l’octroi d’une aide financière à 10 projets, représentant un investissement total de 111 885 $.

La CDC du Val-Saint-François a été choisie pour le projet « Relocalisation et aménagement ». La CDC se relocalise dans de plus grands locaux (toujours au Couvent Mont-Saint-Patrice) afin d’offrir davantage de services aux organismes de la MRC en plus de mettre à disposition du milieu un lieu favorisant la mobilisation citoyenne.

La Corporation du Pays de l’Ardoise a été sélectionnée pour le projet « Après-midi de cirque ». Cet événement sera offert lors de trois après-midi de septembre au centre-ville de Richmond. Les jeunes et les familles du Val-Saint-François pourront s’initier aux arts du cirque.

La MRC a également retenu le CPE Pop Soleil pour le projet « 99 petits explorateurs en action ! », qui prévoit la construction d’une deuxième installation pour accueillir 39 enfants et l’aménagement d’une aire de jeu extérieur renouvelé et sécuritaire pour favoriser un mode de vie actif et de saines habitudes de vie.

La Maison de la Famille les Arbrisseaux a été choisie pour le projet « Rénovation de la nouvelle maison ». Ayant obtenu une reconnaissance officielle en tant qu’organisme famille, cela aura permis à la Maison de la famille de doubler son équipe d’intervenants. Leur nouvel emplacement leur offrira de plus grands espaces de travail qui seront adaptés pour rencontrer et accompagner leur clientèle grandissante.

La Coopérative d’habitation de Valcourt (la Maison des Aînés) pour le projet « Aménagement d’un parc ». L’objectif est la création d’un espace extérieur de rencontre pour les résidents de la Maison des aînés, leur famille, ainsi que les personnes âgées de la communauté vivant seule dans leur logement.

Le Musée de l’Ardoise pour le projet « Réfection sur bâtiment patrimonial ». Le Musée loge l’église Saint-Paul à Richmond, datant de 1889, et « cité » bien patrimonial par la Ville de Richmond. L’aide accordée permettra de remédier à la détérioration de briques sur une partie de mur et aidera à sa préservation. Il s’agit de la sauvegarde d’un bien immobilier patrimonial, mais également du maintien de l’accès à une offre culturelle et touristique régionale pour la population locale et les visiteurs provenant de l’extérieur.

Le promoteur Salon du patrimoine de Cleveland pour le projet « Salon du patrimoine ». À l’aide d’expositions et de rencontres familiales d’antan et culturelles, ce projet vise à intéresser le public à la vie d’autrefois par des présentations sur la culture, le jardinage, le tricot, métier à tisser.

La Ville de Richmond pour le projet « installation de module de jeux pour les 5 à 12 ans ». Ce projet permettra d’offrir un nouveau module de jeux plus grand et plus sécuritaire au nombre d’enfants grandissant de la région de Richmond.

La Municipalité du Canton de Melbourne pour le projet « Réaménagement du Parc de la Rivière ». Avec l’aide financière, les infrastructures du Parc de la Rivière pourront être rafraichies, pour améliorer l’expérience et offrir plus de commodité aux visiteurs.

La Municipalité de Stoke pour le projet « Aménagement d’un sentier et agora naturelle au Parc 3R », qui permettra l’aménagement d’un sentier d’athlétisme de 500 mètres autour des installations du parc 3R ainsi que d’un gradin naturel permettant d’assister aux matchs de soccer et autres activités du parc.

La MRC du Val-Saint-François voit au développement local et régional de son territoire et administre le Fonds Régions et Ruralité pour son territoire. Ce Fonds vise à soutenir la mise en œuvre de projets structurants qui viennent améliorer le milieu de vie de la population. Les municipalités ainsi que les organismes à but non lucratif et les coopératives du VAL y sont admissibles et peuvent présenter des demandes par appel à projets.

